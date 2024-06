Football : Haaland, Hummels, Rashford... Qui sont les grands absents de l'Euro 2024 ?

Le 14 juin prochain, les meilleures nations européennes ont rendez-vous en Allemagne pour l'Euro 2024 de football. Alors que les différents sélectionneurs ont tous présenté leur liste définitive à l'UEFA le 7 juin, de grands noms manquent à l'appel. Entre saison ratée, mésentente avec le coach ou joueur en fin de carrière, des choix forts ont été faits par les différents staffs techniques. Petit tour d'horizon.

L'Allemagne sans de nombreux cadors, l'Italie zappe Immobile et Verratti

Julian Nagelsmann a tranché dans le vif. Très attendu pour sa première grande compétition internationale en tant que sélectionneur de l'Allemagne, le jeune tacticien a fait des choix très forts. Exit Leon Goretzka, Julian Brandt, Timo Werner ou encore Serge Gnabry. Finalistes malheureux de la dernière Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, Mats Hummels, Karim Adeyemi et Nicklas Süle ont, eux aussi, été snobés par l'ancien entraîneur du Bayern Munich qui a tenté de justifier ses choix "En tant qu’entraîneur, vous devez essayer de rassembler les 26 traits de caractère les plus appropriés. Nous pensons que les joueurs remplissent au mieux le rôle qui leur a été défini."

Après son absence lors du dernier Mondial, l'Italie de son côté compte bien défendre sa couronne de championne d'Europe. Récemment prise en main par l'expérimenté Luciano Spalletti, la Nazionale va se présenter en Allemagne avec un groupe plutôt fidèle à ses dernières sorties. Exilé au Qatar depuis presque un an, l'ancien parisien Marco Verratti est logiquement absent, à l'instar de Ciro Immobile, rattrapé par son âge (34 ans) et une saison en club où il a perdu sa place de titulaire indiscutable.

L'Angleterre : Marcus Rashford aux oubliettes

C'est sans doute l'une des grandes surprises de la liste anglaise. Alors que les Three Lions figurent parmi les grands favoris de la compétition, le sélectionneur britannique a décidé de se passer de Marcus Rashford, auteur d'une saison plus que décevante avec Manchester United (7 buts toutes compétitions confondues). L'ancien prodige, attendu comme le sauveur par tout un pays en quête d'un deuxième trophée international depuis 1966, n'a été que l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois.

"Ce sont des décisions difficiles à prendre. Dans le cas de Marcus, j'ai simplement le sentiment que d'autres joueurs dans cette zone ont fait de meilleures saisons", a indiqué Gareth Southgate. Ce dernier a aussi décidé de ne pas convoquer le défenseur Ben White (Arsenal) ou encore le milieu offensif Mason Mount (Chelsea).

L'Espagne sans ses Parisiens, la Belgique sans Courtois

Côté espagnol, Luis de la Fuente a, lui, décidé de se passer des joueurs du PSG. En effet, sa liste composée de certains jeunes prodiges comme Lamine Yamal et Pau Cubarsi ne compte pas Marco Asensio, Carlos Soler ou encore l'ancien Parisien Pablo Sarabia.

Nos voisins belges vont se déplacer sans l'une des grandes stars de leur effectif en la personne de Thibaut Courtois, récemment revenu de blessure et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Le sélectionneur des Diables Rouges a assuré que le gardien de but, pourtant impressionnant dans les cages pour son retour, n'était pas prêt. "Il a été honnête avec moi, très tôt dans sa façon de communiquer, il connaît son corps, c’est une chose de jouer trois ou quatre matchs, une autre de faire l’Euro", a déclaré Domenico Tedesco. "Il n’est pas prêt pour l’Euro, et on doit jouer avec ceux qui le peuvent".

Une justification que le principal intéressé n'a que peu goutée, lui répondant sur le réseau social X (ex-Twitter) en se fendant de trois émojis "Pinocchio". Pour rappel, les relations se sont tendues entre Courtois et le sélectionneur belge durant l'été 2023, entre accusations par médias interposés et clash dans le vestiaire.

Ødegaard et Haaland : l'Euro à la télé

Une chose est sûre, si la Norvège avait réussi à se qualifier pour la compétition, ils auraient fait partie des attractions de la compétition. Malheureusement pour Martin Ødegaard et Erling Haaland, l'Euro sera seulement disponible sur le petit écran. Prochain objectif international pour les deux stars de la Premier League, qualifier leur équipe pour la prochaine Coupe du monde qui doit se dérouler en 2026 et qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.