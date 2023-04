Le Norvégien Erling Haaland bat un record vieux de plus de 90 ans dans le football anglais...

Erling Haaland, attaquant star de Manchester City, a égalé le record de buts inscrits lors d'une saison en Premier League depuis sa création en 1992, avec une 34e réalisation dimanche à Londres face à Fulham, battu par les Citizens (2-1) lors de la 34e journée. Le "cyborg" devient le premier joueur à inscrire au moins 50 buts avec une équipe de première division anglaise depuis la saison 1930/31.

C'était il y a 92 ans ! ☠️ pic.twitter.com/kiLodhZjBu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 30, 2023

Le buteur norvégien de 22 ans a rejoint les Anglais Alan Shearer et Andy Cole, co-détenteurs du record, en ouvrant le score sur penalty à la 3e minute à Craven Cottage. Cole et Shearer avaient empilé 34 buts, respectivement sous les couleurs de Newcastle en 1993-1994 et de Blackburn en 1994-1995.

Le record à 60 buts

Le record absolu de buts marqués lors d'une saison en Championnat d'Angleterre est lui détenu par l'Anglais Dixie Dean, auteur de 60 réalisations en 1927-1928 sous le maillot d'Everton. Haaland, qui a atteint ce chiffre en 30 matches disputés, a porté son total à 50 buts cette saison toutes compétitions confondues.