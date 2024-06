Football : face au Canada, les Bleus veulent conclure leur préparation en beauté avant l'Euro

Comme une voiture de course avant un grand départ, les Bleus effectuent les derniers réglages avant l’Euro 2024. À Bordeaux, les coéquipiers d’Antoine Griezmann affrontent ce dimanche soir à 21h15, en match de préparation, le Canada qui vient d’être lourdement battu (4-0) par les Pays-Bas, futur adversaire de l'équipe de France dans le groupe D. L'objectif de l'équipe de France sera de faire aussi bien que mercredi dernier à Metz où les leaders avaient répondu présents (victoire 3-0).

Après avoir officialisé son transfert au Real Madrid, le capitaine Kylian Mbappé, buteur et passeur contre le Luxembourg, s’était illustré, retrouvant sa redoutable efficacité avec le maillot bleu. N’Golo Kanté, après deux ans d’absence en équipe de France, avait retrouvé sa place au milieu comme si de rien était. Enfin, Olivier Giroud avait établi un nouveau record.

Jusqu'à sept changements possibles face au Canada

À 37 ans et 249 jours, le futur attaquant de Los Angeles est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France. Or, Olivier Giroud n'est pas rassasié, comme il l’a expliqué dans Le Studio des légendes sur Europe 1. "Je pense que le fait de toujours garder l’esprit de compétition, de me surpasser, me pousser à sortir de ma zone de confort, de toujours en vouloir plus, c’est un état d’esprit qui m’a permis de réaliser mes rêves. Je suis content d’avoir dépassé Steve Mandanda qui est un bel exemple pour nous. J’espère encore améliorer ce record, je suis comblé !", s'est-il enthousiasmé.

Un large turnover pourrait avoir lieu durant cette rencontre. Didier Deschamps peut réaliser jusqu’à sept changements. Les Français espèrent soigner leurs statistiques avant leur entrée dans la compétition dans un peu plus d’une semaine, le lundi 17 juin à Düsseldorf contre l’Autriche.