Euro 2024 : dernière grande compétition d'Olivier Giroud avec les Bleus, qui revient sur les mauvais moments de sa carrière

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud a décidé de prendre sa retraite internationale à l'issue de l'Euro-2024, la fin de son aventure en sélection dont il a été l'un des acteurs essentiels durant plus de dix ans. L'équipe de France va donc devoir apprendre à vivre sans un élément dont les exploits auront marqué l'ère Deschamps, débutée en 2012. Mais l'attaquant de 37 ans a aussi vécu de mauvais moments dans sa carrière. Il se confie au micro de Jacques Vendroux.

>> À ÉCOUTER - Le studio des légendes

"Il y a eu des moments douloureux"

"Il y a eu beaucoup de bons moments dans ma carrière, mais il y a eu des moments douloureux aussi. C'est aussi un peu ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a construit. Les difficultés de la vie que j'ai pu rencontrer dans ma carrière aussi, il ne faut pas les occulter. Ça a été des moments compliqués à plusieurs reprises, mais voilà, grâce à ma force de caractère, ma foi, mon entourage, ma famille, mon épouse... J'ai réussi à garder le cap et à repartir de plus belle. C'est aussi peut-être un bon exemple pour les plus jeunes", raconte-t-il.

L'interview d'Olivier Giroud, à quelques jours de son dernier Euro sous les couleurs des Bleus, sera à découvrir en intégralité soir samedi dans le Studio des légendes de 20 heures à 21 heures.