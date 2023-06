Football : face à Rodez, Bordeaux est unie derrière son équipe et rêve de revenir en Ligue 1

À Bordeaux, c'est le grand soir. Après être descendus en Ligue 2, il y a un an, les Girondins de Bordeaux jouent ce vendredi soir leur remontée en Ligue 1 contre Rodez. A l'époque, cette relégation avait été un coup de massue pour les Girondins. Ce soir, les footballeurs bordelais ont une chance de retrouver la Ligue 1. Une chance qui dépend naturellement du duel les opposant à Rodez. Alors, à quelques heures de la rencontre, toute la ville se mobilise derrière ses joueurs.

En témoigne sur la façade de l'hôtel de ville, les drapeaux bleu marine frappés du scapulaire des Girondins de Bordeaux, symbole du soutien que la municipalité tient à apporter au club de football. "Impossible n'est pas Bordelais", estime au micro d'Europe 1, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic. "Nous sommes en tout cas tous derrière notre équipe de foot. Il y a un vrai élan populaire. Et pour la ville, c'est très important d'avoir une équipe qui mérite de jouer en première division", poursuit-il.

Un œil sur Le Havre et Metz

Mais ce vendredi soir, les supporters des Girondins croiseront les doigts en sachant bien qu'après la défaite à Annecy, Bordeaux n'est plus vraiment maître de son destin. "Je pense qu'il y a de la place pour une bonne surprise. Là, je viens d'acheter du coup l'écharpe aux couleurs des Girondins. On a vécu quand même une belle saison dans l'ensemble, et ce serait une juste récompense", assure un supporter.

"On peut remonter en Ligue 1 cette année comme non, mais la ferveur des Girondins et l'amour du maillot sera toujours là", poursuit un autre. Plus de 40.000 spectateurs viendront soutenir les Girondins dans leur stade ce vendredi soir contre Rodez, tout en gardant un œil sur les résultats du Havre contre Dijon et de Metz contre Bastia, et savoir s'ils retourneront ou non, parmi l'élite du football français.