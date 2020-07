Il y a 2 ans, la France gagnait la Coupe du monde de foot : que sont devenus les Bleus ?

C’était le 15 juillet 2018, il y a deux ans jour pour jour. Cet après-midi là, dans la chaleur moscovite, la France étrillait la Croatie (4-2) pour remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire, et faire chavirer le cœur des Français, 20 ans après 1998. Logiquement, les Bleus de Didier Deschamps auraient dû participer à l’Euro 2020, du 12 juin au 12 juillet. Mais l’épidémie de coronavirus est passée par là et il faudra donc attendre un an pour voir l’équipe de France engagée dans une grande compétition internationale.

En attendant, l’anniversaire de la victoire française en Russie est l’occasion de voir ce que sont devenus nos 23 champions du monde. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont connu des fortunes diverses.

Giroud, Umtiti, Hernandez... Pour ces titulaires, la suite a été compliquée

Eux ont été titulaires indiscutables en Russie, mais ils ont pourtant connu de sérieuses difficultés depuis lors. Olivier Giroud, l'attaquant souvent contesté mais qui apparaît à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus (à deux unités de la légende Michel Platini), a eu du mal avec son club de Chelsea, dont il a plusieurs fois été annoncé partant. Mais depuis la reprise post-Covid, l'avant-centre va mieux et enchaîne les buts. Ce fut compliqué aussi pour Ousmane Dembélé, l'attaquant de Barcelone. Longtemps présenté comme un prodige, il peine à être à la hauteur des attentes placés en lui, notamment en raison de nombreuses blessures.

Lucas Hernandez, titulaire en latéral gauche pendant le Mondial, a lui aussi été handicapé par les blessures depuis son arrivée au Bayern Munich il y a un an, et n'est que très peu titulaire. Samuel Umtiti, indispensable aux Bleus en Russie en défense central, est lui carrément porté disparu à Barcelone. Celui qui a "cassé la démarche" contre la Belgique a perdu sa place au profit d'un autre Français, Clément Lenglet, et enchaîne également les pépins physiques.

Rami en perdition, de nombreux remplaçants en difficulté

Le symbole de cette difficile gestion du titre mondial est bel et bien Adil Rami. Le défenseur, seul joueur de champ à n'avoir disputé aucune minute en Russie, est sans conteste celui qui a connu le parcours post-Mondial le plus difficile, le plus sinueux. En raison notamment de sa relation (depuis terminée) avec l’actrice américaine Pamela Anderson, il est devenu un people plus qu'un joueur de foot, déplorait son entraîneur à l'OM Rudi Garcia. Depuis, Rami a vécu une expérience calamiteuse en Turquie et cherche aujourd'hui un nouveau club à 34 ans.

Autres déceptions parmi les remplaçants du Mondial 2018 : le troisième gardien Alphonse Areola ne joue quasiment jamais au Real Madrid, le milieu Corentin Tolisso est sur le départ du Bayern, Thomas Lemar n'est que l'ombre du formidable attaquant qu'il était à Monaco et Nabil Fekir ne convainc pas depuis son transfert l'été dernier au Bétis Séville. Florian Thauvin n'a presque pas joué de la saison avec l'OM, alors que Benjamin Mendy est désormais un habitué de l'infirmerie de Manchester City, même s'il rejoue ces dernières semaines.

Le latéral Djibril Sidibé, aujourd'hui à Everton, et le milieu Steven Nzonzi, arrivé à Rennes en janvier, ont aussi connu leur lot de galères mais ils retrouvent progressivement un bon niveau. Au final, pour beaucoup des Bleus, la Coupe du monde semble bel et bien un lointain souvenir...

Les stars : Griezmann à la peine, Mbappé et Kanté sur leur lancée

Le parcours n’a pas non plus été totalement évident pour Antoine Griezmann, mais dans une moindre mesure. Après une bonne saison avec l’Atlético de Madrid, la star des Bleus a rejoint Barcelone où il cherche encore, plus d’un an après, à s'adapter dans l’ombre encombrante de Lionel Messi. Paul Pogba, lui aussi buteur en finale contre la Croatie, a également connu des hauts et des bas, avec de longues absences sur blessures mais aussi de très bonnes performances, comme ces dernières semaines avec Manchester United.

À l'opposé, les autres stars ont connu deux années plus tranquilles, en poursuivant sur leur lancée. C’est le cas par exemple de N'Golo Kanté, toujours aussi précieux à Chelsea ou de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 les deux dernières saisons avec le PSG. Blaise Matuidi a confirmé à la Juventus Turin en étant régulièrement titulaire, même s'il a moins joué depuis quelques semaines.

Le capitaine et gardien Hugo Lloris est lui allé en finale de la Ligue des champions l'an passé avec Tottenham (défaite contre Liverpool), mais son club connaît une saison compliquée en Premier League. Autre pilier de la défense des Bleus, Raphaël Varane reste indispensable au Real Madrid, où il constitue avec Sergio Ramos l'une des meilleures paires de défenseurs centraux au monde.

Mandanda toujours solide, Kimpembe et Pavard ont bien grandi

Steve Mandanda était l'un des plus anciens en Russie, mais le deuxième gardien n'a rien perdu de son talent, comme il l'a prouvé avec de superbes prestations sous le maillot de l'OM.

Et puis dans cette aventure de 2018, il y a ces joueurs que le grand public a découvert. Presnel Kimpembe n’en finit plus de prendre de l'ampleur au PSG, où il est devenu un titulaire en défense. Benjamin Pavard, héros du match contre l'Argentine avec sa désormais célèbre "frappe de bâtard", a connu une saison compliquée avec Stuttgart, avant de briller à nouveau avec le maillot du Bayern Munich, où il impressionne par sa régularité sur son côté droit.