Football : Chelsea débourse 100 milions d'euros pour recruter l'attaquant Mykhailo Mudryk

Après avoir déjà mis la main au portefeuille lors de l’été, Chelsea remet ça sur ce mercato hivernal. Le club londonien a officialisé la signature de Mykhaylo Mudryk en provenance du Shakhtar Donetsk. La pépite ukrainienne va finalement rejoindre un autre club londonien, pour près de 100 millions d’euros. Une somme colossale pour Chelsea, en grande difficulté cette saison, qui compte sur sa recrue pour retrouver les sommets.

"Les club se sont mis d'accord sur les détails du transfert : le Shakhtar recevra 70 millions d'euros pour le joueur et 30 millions d'euros de bonus sont envisagés", a expliqué, de son côté, le club ukrainien, sur son site internet.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Arsenal doublé

Le joueur de 22 ans, qui avait impressionné en Ligue des champions cet automne, a longtemps été plutôt annoncé du côté d'Arsenal, rival londonien de Chelsea.Vendredi encore, les Gunners semblaient sur le point de trouver un accord avec le Shakhtar, après avoir rechigné face au montant réclamé par le club ukrainien et essayé d'obtenir un étalement du paiement.

Chelsea a été bien plus direct, acceptant de débourser le prix demandé et une réunion, samedi, entre le président du Shakhtar, Rinat Akhmetov, et le co-propriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali, a suffi pour trouver un accord, avant que le joueur ne se mette lui aussi d'accord avec les Blues. "Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea. C'est un immense club, un championnat fantastique et un projet très attirant pour moi à ce stade de ma carrière", a estimé Mudryk, cité dans le communiqué.

Attaquant le plus souvent excentré sur la gauche, bien qu'il soit droitier, Mudryk aime repiquer dans l'axe, ce qui lui a permis d'être directement impliqué dans 18 buts en 18 rencontres cette saison, dont trois buts et deux passes décisives en Ligue des champions.

Effectif décimé

"Nous sommes ravis d'accueillir Mykhailo à Chelsea. C'est un talent extrêmement prometteur et nous pensons qu'il sera un apport majeur pour notre équipe maintenant et pour les années à venir", ont expliqué les co-propriétaires du club, le président Todd Boehly et Behdad Eghbali. Seulement 10e de Premier League, et avec un effectif décimé par les blessures, Chelsea cherche désespérément à se relancer et à redynamiser une attaque apathique.

Mudryk est déjà la cinquième recrue hivernale des Blues après le défenseur français Benoît Badiashile, l'attaquant David Datro Fofana, le milieu Andrey Santos et l'attaquant Joao Felix, arrivé en prêt payant de l'Atlético Madrid jusqu'à la fin de la saison. Depuis l'été dernier, les dépenses en transferts de Chelsea flirtent avec les 450 millions d'euros.