Football : avec l'exploit de Lille contre l'Atlético, Bruno Genesio devient l'égal de Jurgen Klopp

C’est un nouvel exploit du Losc en Ligue des champions. Menés 1 à 0 à l’heure de jeu mercredi soir sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, les Lillois sont revenus de nulle part grâce à leur ailier kosovar Edon Zhegrova et un doublé de Jonathan David (dont un pénalty très généreux), pour finalement l'emporter 3-1. Une leçon d’efficacité avec trois buts inscrits pour seulement trois tirs cadrés en l’espace de 30 minutes.

Cette nouvelle belle performance, trois semaines après la victoire éclatante contre le Real Madrid, Lille la doit surtout à son entraineur Bruno Genesio, décidemment très fort lorsqu’il affronte des légendes du banc de touche. Il montre que l’on peut devenir l’un des meilleurs entraineurs d’Europe en ayant été un joueur "moyen" et après des débuts difficiles dans le métier de technicien.

Bruno Genesio, l’entraineur qui a battu Gardiola, Simeone, Mourinho et Ancelotti

Peu s’en souviennent mais l’entraineur du Losc n’a pas connu les succès immédiatement, en étant notamment limogé par Besançon, club de quatrième division lors de ses premiers pas d’entraineur. Puis, le technicien lillois a été moqué et critiqué injustement à Lyon (entraineur de la réserve puis entraineur principal du club) et surnommé de façon ironique "Pep Genesio", en référence à son idole, le Catalan Pep Guardiola.

L’entraineur de Lille est désormais couvert de louanges. À 58 ans, Bruno Genesio est le seul avec Jurgen Klopp, ex-coach de Liverpool, à avoir battu Pep Guardiola, entraineur de Manchester City, José Mourinho, coach du club turque Fenerbahce, Carlo Ancelotti qui dirige Real Madrid et mercredi soir Diego Simeone à la tête de la formation d’Antoine Griezmann.

Le coach lillois n'en tire pas de gloire personnelle

L’entraineur du Losc est fier de cet exploit mais n’en retire aucune gloire, comme il l’a expliqué en conférence de presse. "Je m’en fous pas, c’est valorisant, mais ce n’est pas moi qui bat Gardiola, Simeone, Mourinho et qui bat Ancelotti. C’est une équipe, c’est un club, cela montre qu’on travaille bien. Quand on y croit et qu’on a des joueurs qui donnent tout, cela permet de faire des performances exceptionnelles", a-t-il déclaré.

L’entraineur de l’Atletico Diego Simeone, qui visiblement ne connaissait par l’entraineur lillois, lui a d’ailleurs tiré son chapeau. À une question de Margot Dumont, journaliste de Canal+, qui lui demandait ce qu'il pensait de Genesio, le technicien du club madrilène, visiblement surpris, a répondu "de qui ?", avant de féliciter Bruno Genesio. "C’est un très bon entraineur et il le montre depuis des années avec le travail qu’il met en place", a-t-il affirmé.

"C’est un passionné, il pense football toute la journée"

Après ses choix payants, Bruno Genesio a fait entrer en cours de jeu l’attaquant Jonathan David double buteur, Zegrova auteur d’une frappe sublime et Diakité. Le journaliste Jacques Vendroux n’est pas surpris par sa réussite : "Bruno Genesio, c’est un passionné, il pense football toute la journée. Il a dit 'ce n’est pas que grâce à moi, c’est grâce à mon président, les adjoints, je veux que l’on pense aux personnes qui travaillent avec moi'."

Un nouveau défi se présente dès samedi pour Bruno Genesio. Lille, quatrième de Ligue 1, se déplace à Lens, juste derrière à la cinquième place, pour un derby du Nord qui s'annonce disputé.