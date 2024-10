Football : la folle rumeur qui envoie Zinédine Zidane en Arabie Saoudite

Une destination surprenante. Selon plusieurs médias italiens, notamment le Corriere della Sera, la fédération saoudienne de football rêve de Zinédine Zidane. L’actuel sélectionneur de l’équipe nationale Roberto Mancini est sur la sellette et les Saoudiens, les poches pleines d’argent, seraient prêts à offrir à l’ancienne vedette des bleus un pont d’or.

"Tout à fait crédible"

Après le nul face à Bahrein (0-0) et une défaite contre le Japon (2-0), Roberto Mancini et son staff devraient être prochainement limogés. L’Arabie saoudite, qui détient un grand prix de Formule 1 et qui est candidat à l’organisation de la Coupe du monde en 2030, aurait un nouveau rêve : confier l’équipe nationale à Zinédine Zidane. Depuis trois ans et son départ du Real Madrid, Zizou mène une vie paisible loin des terrains. Le Ballon d’or 1998 a par exemple été l’une des vedettes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

L’ancien numéro 10, qui lorgne sur l’équipe de France, va-t-il succomber aux sirènes de l’Arabie saoudite et à ses pétrodollars, comme Laurent Blanc ou encore Steven Gerrard qui entrainent des équipes du royaume ? C’est tout à fait possible, estime le journaliste Jacques Vendroux, d’autant que la place en équipe de France est toujours prise, au moins jusqu'en juillet 2026, date de la fin du contrat de Didier Deschamps.

"Bien sûr que j’y crois et pour plusieurs raisons. D’abord, Zidane est capable d’entrainer n’importe quelle équipe nationale ou club et il a complètement raison d’accepter éventuellement ce chalenge avec l’Arabie Saoudite. Ensuite, cela fait trois ans qu’il n’entraine plus. L’équipe de France, pour le moment, n’est pas à prendre puisque Didier Deschamps maitrise totalement la situation et il faudra, un jour ou un autre, que Zizou entraine de nouveau", explique le présentateur du studio des légendes sur Europe 1. Ce dernier n'est donc pas "choqué par cette rumeur" et estime que le champion du monde 1998 est "tout à fait crédible", notamment avec ses trois titres de Ligue des champions consécutifs avec le Real Madrid.

"Je n’y crois pas totalement"

"Les entraineurs, là-bas en Arabie Saoudite, ne restent pas très longtemps en poste", prévient Alain Giresse, consultant football d’Europe 1. Mais il faut se méfier de ce genre de rumeur, car à chaque fois qu’un poste se libère, le nom du champion du monde revient avec insistance, au Bayern Munich, au PSG et même du côté de l’Algérie, insiste le consultant football d’Europe 1 Alain Giresse. "Je n’y crois pas totalement, car quand il y a un nouveau poste, on pense à Zidane et s’il voulait vraiment entrainer, il l’aurait déjà fait.

En plus c’est une équipe nationale, ce serait une première pour lui et après là-bas, ils sont très dévoreurs d’entraineurs, ils ne restent pas très longtemps en poste, donc je suis un peu sur ma réserve", explique l’ancien sélectionneur du Kosovo, du Mali et du Sénégal notamment.

Hervé Renard, désormais libre après son départ de l’équipe de France féminine et qui fut entraineur de l’équipe saoudienne lors du dernier Mondial, est aussi sur les tablettes des dirigeants du Royaume. Il est donc très peu probable de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de la modeste sélection saoudienne, 56ème au classement FIFA. L'Arabie saoudite est d’ailleurs loin d’avoir assuré sa qualification pour la prochaine coupe du monde.