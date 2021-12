Foot : les supporters du PSG interdits de déplacement à Lens samedi

Les fans du Paris SG ne pourront accompagner leur équipe samedi à Lens lors de la 17e journée de Ligue 1 en raison d'un "risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur paru ce vendredi au Journal Officiel. "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d'Ile-de-France, d'une part, et la commune de Lens" dans le Pas-de-Calais, d'autre part, indique l'arrêté.

Un "comportement violent"

L'arrêté souligne que les déplacements du PSG sont "fréquemment source de troubles à l'ordre public" et sont émaillés de rixes, jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles, causes de blessures ou de départs d'incendie. Le ministère considère aussi que lors de rencontres organisées à Lens, "certains supporters du RC Lens font fréquemment la preuve de leur comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades".

Des incidents entre supporters avaient notamment perturbé le match Lens - Lille, le 18 septembre. De son côté, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté, interdit le stationnement et la circulation en voiture sur la voie publique et l'accès au stade Bollaert-Delelis pour samedi, en vue de la rencontre programmée à 21h00.