Foot : le champion du monde espagnol Fernando Torres annonce sa retraite

Fernando Torres, ancien attaquant de l'Atlético Madrid, Liverpool et Chelsea, sacré champion du monde avec l'Espagne en 2010, a annoncé vendredi prendre sa retraite sportive.

"J'ai quelque chose d'important à annoncer. Après 18 années passionnantes, l'heure est venue de mettre un terme à ma carrière de footballeur", a écrit le joueur de 35 ans sur son compte Twitter. "Dimanche, le 23 à 10 heures locales au Japon, je tiendrai une conférence de presse à Tokyo pour expliquer tous les détails", a ajouté Torres qui a quitté l'Atletico l'été dernier pour rejoindre le club japonais de Sagan Tosu. Avec son club formateur madrilène, Torres a joué 334 matches et marqué 111 buts. Il a également inscrit 81 buts en 142 matches pour Liverpool et 41 en 172 matches sous les couleurs de Chelsea.

