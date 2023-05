F1 : triomphe de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon à la troisième place

"Mad max" a encore frappé ! Max Verstappen a fait honneur à son statut de double champion du monde en titre en remportant le prestigieux Grand Prix de Monaco de Formule 1, devant l'Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon. Il obtient donc sa deuxième victoire dans les rues de Monte-Carlo, la 39ᵉ de sa carrière. Le pilote revient d'ailleurs à deux longueurs de la légende Ayrton Senna, en nombre de triomphe.

Troisième place française

Le Grand Prix avait commencé doucement puis la pluie est venue jouer les troubles-fête, ce qui a changé la donne et a offert aux fans de sports automobile une très belle fin de course. À la deuxième place, on retrouve l'éternel Fernando Alonso, meilleur résultat pour l'Espagnol avec son écurie Aston Martin. Il comptabilise un total de cinq podiums en six courses.

Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la magnifique performance du Français Esteban Ocon qui obtient une prestigieuse troisième place. Un troisième podium en Formule 1 pour le pilote d'Alpine. "C'est une émotion de fou, je ne saurais pas la décrire. Tout le week-end j'ai eu un soutien énorme de la part de tout le monde, des gens qui me disaient 'Aller Esteban on veut te voir sur le podium, tu vas être sur le podium, on le sent'. Et voilà, il y avait quelque chose de différent. Donc oui, c'est juste incroyable et ce n'est que le début, j'espère", savoure-t-il au micro de Canal plus.

Cela faisait 27 ans que les spectateurs n'avaient pas vu un Français sur le podium de Monaco, pas depuis Olivier Panis en 1987. Derrière les trois premiers, on retrouve les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, suivis par Charles Leclerc, sixième. La Formule 1 revient par ailleurs dès le week-end prochain sur les terres espagnoles de Barcelone.