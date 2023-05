F1 : Max Verstappen partira en pole position du GP de Monaco

Jamais il n'était encore parti en pole sur le Rocher : Max Verstappen (Red Bull) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat de Formule 1, après avoir soufflé le meilleur temps des qualifications samedi à Fernando Alonso, deuxième. Sur le tracé monégasque baigné de soleil, la pole position s'est jouée dans les tout derniers instants, mais à l'arrivée, "Mad Max" a honoré son rang de leader au championnat au nez et à la barbe du double champion du monde espagnol.

"En qualifications, il faut tout donner et risquer le tout pour le tout", a déclaré le Néerlandais. Le "tout pour le tout", Verstappen l'a effectivement bien risqué puisque dans les derniers instants des qualifications, le champion en titre, alors 5e, s'est lancé dans un tour rapide durant lequel il touchera deux fois les barrières de sécurité… pour venir prendre 84/1000 à Alonso, à qui la pole semblait promise.

Charles Leclerc en troisième position

Derrière, encouragé par des banderoles "Daghe Charles !" ("Allez Charles!" en patois local) accrochés aux balcons surplombants le tracé, l'enfant du pays Charles Leclerc (Ferrari) partira 3eme. "Je ne suis pas satisfait de cette 3e position mais d'un autre côté, il faut aussi regarder notre situation avec la voiture", a réagi le Monégasque, qui visait une troisième pole position consécutive en F1 ici, chez lui.

Le vice-champion en titre fait toutefois l'objet d'une enquête par les commissaires pour avoir gêné le Britannique Lando Norris (McLaren), lancé dans un tour rapide. S'il garde sa position, Leclerc partira au côté du Français Esteban Ocon (Alpine), qui, un temps meilleur chrono pour décrocher la première pole de sa carrière, a assuré "avoir lâché tous les chevaux sur le dernier tour comme il fallait (...), cela s'est joué à pas grand chose". "On a fait une très bonne qualif, on est content. Cela nous laisse de l'espoir pour demain", dimanche, a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pérez dans le mur

La seconde Ferrari de la grille, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, s'élancera 5eme. Grand perdant du jour, Sergio Pérez, victorieux ici-même l'an dernier, partira en fond de grille. Le Mexicain est venu taper un mur avec sa Red Bull lors de la première partie des qualifications (Q1), endommageant trop lourdement sa monoplace pour repartir. Ces qualifications étaient particulièrement importantes dans les rues étroites de la Principauté, où les dépassements sont généralement difficiles - et d'autant plus importantes que la pluie pourrait s'inviter sur la course dimanche.

Au championnat, Verstappen compte 14 points d'avance (119 pts) sur Pérez (105 pts). Alonso, "le meilleur des autres", pointe à la troisième place provisoire, à 44 unités du leader. L'étape monégasque, épreuve historique de la F1, est l'occasion pour plusieurs équipes, à l'instar de Mercedes, de tester de nouvelles améliorations initialement attendues le week-end dernier en Emilie-Romagne. Mais celui-ci n'a pas pu se courir en raison des inondations qui ont touché cette région du nord de l'Italie.

L'équipe octuple championne du monde chez les constructeurs est arrivée sur le Rocher avec une W14 largement modifiée, abandonnant définitivement son concept "zéro ponton" mis en place l'an dernier à l'aube de la nouvelle réglementation technique, mais l'ayant tenu à distance du haut de la hiérarchie. Dimanche à 15 heures locales, ses pilotes Lewis Hamilton et George Russell partiront 6e et 8e sur la grille. Entre les deux Britanniques, s'élancera le Français Pierre Gasly (Alpine). Mercedes est actuellement la 3e force provisoire du plateau derrière Red Bull et Aston Martin mais devant Ferrari.