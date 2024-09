F1: Lando Norris remporte le Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen

Lando Norris, pilote McLaren, a remporté dimanche le Grand Prix de Singapour, marquant la 18e manche de la saison de Formule 1. Le Britannique a devancé Max Verstappen (Red Bull), de plus de 20 secondes sur le circuit urbain de Marina Bay. Ce succès permet à Norris de réduire l'écart avec Verstappen de sept points au championnat des pilotes, portant le total à 52 unités avec six courses restantes. Il s'est toutefois fait subtiliser le point du meilleur tour en course par l'Australien Daniel Ricciardo.

Oscar Piastri, coéquipier de Lando Norris, a également réalisé une belle performance, dépassant les Mercedes. Et décroche ainsi la troisième place, offrant un double podium à McLaren. "C'était une course incroyable, j'ai vécu quelques moments un peu chauds et tendus, mais sinon j'ai bien contrôlé la course. La voiture volait aujourd'hui (dimanche) ! Avec le podium d'Oscar (Piastri), c'est une très bonne journée pour l'équipe", a réagi Norris.

Max Verstappen limite la casse

Même s'il n'a pas gagné pour la huitième fois consécutive, Max Verstappen a assuré l'essentiel en prenant la deuxième place qui lui permet de limiter la casse avant une trêve de presque quatre semaines. Le Néerlandais a exprimé sa satisfaction relative : "Après un début de week-end compliqué, finir deuxième est une bonne chose même si on n’est pas content de ne pas gagner".

George Russell (Mercedes) a, lui, pris la quatrième place, résistant bien aux attaques de Charles Leclerc (Ferrari), qui a livré une course solide malgré un départ en neuvième position. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a terminé sixième, victime d'une stratégie mal gérée par Mercedes qui l'a fait s'arrêter trop tôt. Le Top 10 a été complété par Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas) et Sergio Pérez (Red Bull).