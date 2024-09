Formule 1 : en Azerbaïdjan, Red Bull pourrait perdre la tête du championnat constructeurs, une première depuis deux ans

Ce dimanche se déroule le Grand prix d'Azerbaïdjan. Un week-end qui pourrait basculer au profit de McLaren. La marque anglaise peut prendre les rênes du championnat du monde des constructeurs, elle qui ne compte que huit points de retard sur l'écurie autrichienne.

"S'il y a des possibilités d'aider Lando à marquer des points, je le ferai"

McLaren qui a d'ailleurs décider de mettre toutes les choses de son côté pour également remporter le championnat des pilotes, en favorisant le pilote Britannique, Lando Norris, deuxième au classement derrière le triple champion du monde Max Verstappen. Tout ça au détriment de son coéquipier Oscar Piastri.

Une décision que l'Australien assure soutenir : "L'équipe m'a demandé d'aider et j'ai dit que pour les dernières courses, si on me le demande, je le ferai. Bien sûr, en tant que pilote, ce n'est jamais quelque chose de facile à accepter, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres enjeux. S'il y a des possibilités d'aider Lando à marquer des points, je le ferai".

Alors, au championnat des pilotes, Max Verstappen conserve encore un matelas confortable de 62 points d'avance, mais il voit revenir Lando Norris course après course. McLaren n'a plus gagné de titre depuis 2008, quand un certain Lewis Hamilton est devenu pour la première fois champion du monde, sur le circuit d'Interlagos, au Brésil.