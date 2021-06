EXCLUSIF - Maracineanu déconseille aux fans d'aller à Saint-Pétersbourg en cas de victoire des Bleus

Quoi qu'il arrive, le quart de finale de l'Euro 2020 opposant le vainqueur de Croatie-Espagne à celui de France-Suisse se disputera vendredi à 18 heures, à Saint-Pétersbourg. Pourtant, la situation sanitaire liée au Covid-19 s'est nettement dégradée dans cette grande métropole de Russie, au point d'inquiéter les différentes autorités des pays occidentaux. Ainsi de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, qui déconseille lundi sur Europe 1 aux supporters de se rendre dans la ville russe pour encourager les Bleus, vendredi soir.

"C'est difficile pour les vrais amoureux du football qui ont envie de soutenir cette équipe de France, je le conçois", a affirmé la ministre déléguée à Europe 1 depuis Bucarest, où les Bleus affrontent la Suisse lundi à 21 heures. "Oui, c'est vrai que la situation sanitaire doit primer aujourd'hui en France. Beaucoup de cas sont maintenant avérés en Russie. Il faut donc faire attention et j'aurais tendance à dire 'suivons-les, encourageons-les depuis la France' et attendons qu'ils se qualifient pour la demie pour voir comment on peut les suivre sur les phases finales."

Un choix entre Saint-Pétersbourg et Londres ?

Les contraintes sanitaires sont plus drastiques en Russie que dans certains pays européens, explique la responsable pour mettre en garde les supporters tentés par l'aventure russe. "Si les supporters se rendent directement à Saint-Pétersbourg de Bucarest, il va falloir rester en quarantaine une fois rentrés en France, ce qui leur ferait rater la demi-finale à Wembley (à Londres, mardi 6 juillet, ndlr), si toutefois on s'y qualifie.

"Pour le moment", poursuit Roxana Maracineanu, "on n'a pas trouvé d'autre solution puisque le déplacement des supporteurs de football ne constitue pas un motif impérieux de déplacement professionnel. Il va falloir peut-être faire un choix entre aller les soutenir à Saint-Pétersbourg ou à Wembley, en quarts de finale ou en demi-finale." Avec cette interrogation sportive : les Bleus vont-ils pouvoir se qualifier dans le dernier carré pour retrouver leurs supporters sur le Vieux continent ?