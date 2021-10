EXCLU EUROPE 1 : “Neymar va continuer à jouer au foot”

EXCLUSIF

C’était l’une des bombes médiatiques de la semaine. Dans un extrait d'un documentaire diffusé sur DAZN, Neymar expliquait qu’il n’avait plus la force mentale pour continuer dans le football, et que la Coupe du Monde 2022 serait sa dernière. Notre spécialiste Isabela Pagliari, qui est derrière ce documentaire, nous livre finalement les coulisses de son film et met les choses au clair sur les déclarations du joueur parisien.

>> LIRE AUSSI - En plein blues, Neymar envisage de disputer sa dernière Coupe du monde en 2022

Neymar ne sait pas s'il aura la force de continuer après le Qatar... Mais il s’avère, Isabela, que ce documentaire, c’est vous qui en êtes à l'origine, c'est vous qui posez les questions à Neymar. Racontez-nous !

I.P. : Le documentaire s’est fait au mois d’avril. Neymar n’avait pas prolongé et Messi était encore loin de Paris. Le thème principal, c’est l’équipe du Brésil et le record de Pelé. Il va sûrement devenir le meilleur buteur de l’histoire du Brésil (Pelé est à 77 buts, Neymar à 70). Il y a des extraits très forts. Des révélations sur la Coupe du Monde 2014 et sa blessure. Et il raconte son rapport à la pression. Quand il dit qu’il ne sait pas s’il aura la force de continuer à jouer avec le Brésil après 2022, la force mentale pour continuer le foot, c’est un moment où il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Quand il rejoignait le Brésil, les gens disaient “Neymar n’aime pas la sélection”, alors que c’est le contraire. Quand le documentaire est sorti, le staff de Neymar l’a mal pris, car c’est hors contexte. Il avait enchaîné deux mauvaises prestations face à Rennes (défaite le 3 octobre, 2-0) et à la Colombie (match nul le 10 octobre, 0-0). Donc les gens ont pensé que Neymar en avait marre du foot alors que cela n’avait rien à voir. Que les supporters du PSG soient rassurés, Neymar va continuer à jouer au foot.

Est-ce que cette déclaration est d’actualité alors ?

Non, pas du tout. Quand il ne sait pas par rapport à sa force mentale, c’est parce qu'il a joué deux Coupes du monde, 2014 et 2018, où il y a eu beaucoup de polémiques et les critiques se dirigent forcément vers le meilleur joueur. Tous les espoirs de l’équipe du Brésil reposent sur Neymar. Avant, les critiques se faisaient sur plusieurs joueurs. Aujourd’hui, ce n’est que Neymar. C’est trop lourd pour lui. Mais il va bien sûr respecter son contrat avec le PSG. Quand l’interview est sortie, Leonardo a appelé la famille de Neymar pour demander ce qu’il se passait. Ils ont donc expliqué que ce n’était pas dans le contexte actuel. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Il est très adapté à Paris et il a aussi Messi de son côté. C’était son rêve. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Sinon, cela transforme tout.

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’après la Coupe du monde, c’est peut-être la fin de Neymar avec la Seleção. Cela ne veut pas dire qu’il va arrêter avec le PSG ! C’est bien la version de Neymar ?

Oui c’est exactement ça. Et par rapport à la Coupe du monde, tous les grands joueurs ont vécu une période comme ça. Même Messi avait dit qu’il arrêterait l’équipe d’Argentine. Mais aujourd’hui, il est très engagé. On parle d’un sentiment à un moment précis.

Ce documentaire est destiné à quelle chaine, comment le voir et où peut-on le voir ? Va t-il y avoir une suite ? Où avez-vous tourné ?

À 30 minutes de Paris. C’est un documentaire pour DAZN. On a tourné pendant 45 minutes, et le documentaire en fait 34. Il est disponible sur la plateforme DAZN. C’est Anthony Wonke qui est le réalisateur. Il a déjà été nommé aux Emmy Awards et aux Oscars. Il a également fait le documentaire sur Cristiano Ronaldo (en 2015). Ce serait dommage qu’il n’en sorte pas une suite à celui de Neymar.

Il y a d’autres déclarations intéressantes ?

Ce sont des détails. Par exemple, lorsqu’il parle de son style de jeu. Il dit ‘J’ai toujours joué comme ça. Je ne peux pas passer devant le défenseur et lui dire : excusez-moi, je peux passer ?’ Il explique sa façon de penser. Il parle de sa famille aussi. C’est très intéressant. Je connais bien Neymar et j’aimerais beaucoup que vous puissiez le connaître comme moi. Cette déclaration montre que c’est un être humain et pas un robot.

Et il reste un très grand joueur. Il l'a encore montré avec le Brésil, face à l’Uruguay, avec deux buts et une passe décisive ( 4-1, score final). C’est moins bien avec le PSG, mais il est bien présent avec la Seleção.

Oui. Il a bien joué contre l’Uruguay. C’était un Neymar “masterclass”. Quand il enchaîne des bonnes performances, ces déclarations deviennent des déclarations du passé. Face à la Colombie, il sait qu’il a fait un match catastrophique. Mais il connaît ses qualités et il va se demander à lui-même d’être meilleur. Alors qu'à côté, tout le monde pense qu’il s’en fout. C’est faux. Le foot, c'est sa passion.