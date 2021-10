Neymar lassé de jouer au football ? "Il est très fort mentalement", balaie Mauricio Pochettino

Son annonce a fait l’effet d’une bombe. Dans un documentaire diffusé par DAZN, lundi, Neymar a laissé entendre que la Coupe du monde au Qatar, en 2022, serait sa dernière. "Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la considère comme telle parce que je ne sais pas si j'aurai la force d'esprit pour m'occuper du football par la suite." Une sortie qui a beaucoup interrogé sur l’état de santé mentale de la superstar brésilienne, son plaisir à jouer au foot, mais surtout sur son implication et son investissement au Paris Saint-Germain, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025. Jeudi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur ces déclarations.

"Neymar aime le football"

Avant d'affronter Angers, vendredi soir, le technicien argentin s'est voulu rassurant : "'Ney' est un garçon sincère qui dévoile rapidement ses sentiments. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Il est très fort mentalement. C’est un joueur qui est sous le feu des projecteurs depuis qu’il est très jeune. Mais il aime le football et il reste quelqu'un de très souriant. Sa passion pour le football, il la démontre tous les jours avec nous." De quoi atténuer la polémique, même si la meilleure réponse du principal intéressé se fera sur le terrain.

Un calendrier compliqué

L'entraîneur argentin ne pourra pas profiter de son meneur de jeu, vendredi, car il est toujours avec la sélection brésilienne pour les éliminatoires du Mondial 2022. Même son de cloche pour Lionel Messi et la quasi-totalité des Sud-Américains du club de la capitale. Kylian Mbappé sera donc le seul de la ligne d’attaque XXL présent au Parc des Princes face aux Angevins.

Un calendrier surchargé, contre lequel Mauricio Pochettino porte quelques griefs : "On vit des moments difficiles dans le contexte du Covid-19. Les situations ne sont pas normales et on doit s’adapter. Ce n’est pas toujours évident et on est un peu frustré de ne pas avoir tout le monde. Mais il n’y a pas d’excuses, car notre effectif est conséquent. Les joueurs de demain se doivent d’être performants." Les titulaires face à Angers sont prévenus.