En plein blues, Neymar envisage de disputer sa dernière Coupe du monde en 2022

Une fin de carrière précipitée ? Neymar a lancé ce week-end un avertissement teinté de SOS. En marge des matches du Brésil en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'attaquant du PSG a fait cette confidence au micro d'un média brésilien. "Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière, je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football", a lâché le joueur âgé de 29 ans.

Une fatigue morale… et physique ?

Au pays où le foot est presque une religion, ces propos ont déclenché une véritable tornade médiatique. Neymar Jr., 30 ans, est le joueur star de la Seleção, et cela fait 10 ans que toute la pression repose sur ces épaules. Seulement, il a l'air de vivre de plus en plus mal les critiques. Une usure morale qui se double peut-être d'une fatigue physique, avance Jimmy Algerino, ancien défenseur latéral droit au PSG et consultant pour Europe 1. "Pendant deux ans, il a eu de graves blessures", rappelle-t-il. "Et surtout ne pas retrouver le niveau qui était le sien peut amener chez lui une lassitude et ce genre de questions." Sans oublier que Neymar est le genre de joueur qui a besoin d'être aimé.

Du côté du Paris Saint-Germain, où le joueur est sous contrat jusqu'en 2025, on se veut rassurant. "Le meilleur moyen pour que Neymar retrouve le sourire, c'est le jeu et les victoires", croit-on savoir. Autrement dit, le coup de bleus automnal du meneur de jeu star de la capitale pourrait finalement n'être qu'un petit coup de mou passager avant les belles promesses du printemps.