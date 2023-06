EXCLU EUROPE 1 - Finale de Betclic Elite à Roland-Garros : Gilles Moretton «ravi de rendre service au basket»

Une rencontre de gala dans une enceinte de rêve. Le match 3 de la finale de Betclic Elite, le championnat de France de basket, opposant les Metropolitans 92 de Victor Wembanyama à Monaco, se disputera sur le court Philippe-Chatrier, à Roland-Garros, jeudi 15 juin au soir. Un match 4, le samedi 17 juin, pourrait également s'y dérouler en cas de nécessité pour départager les deux équipes. Une information évoquée hier soir dans l'émission Europe 1 Sport et désormais confirmée par le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton au micro de Martin Lange. Auparavant, les deux premiers matches de la finale se disputeront à Monaco.

"On est favorable à l'organisation de cet événement", s'est enthousiasmé le dirigeant de tennis avant de poursuivre : "On a donné un feu vert pour qu'on puisse organiser cet événement ici, parce que le sport est prioritaire. On est ravi de pouvoir à la fois rendre service au sport et au basket français" Ce ne sera pas une première pour le basket puisqu'un match opposant le Paris-Basket à Monaco avait déjà été organisé en octobre 2022. Celui-ci avait réuni plus de 10.000 personnes.

Quatre jours pour tout démonter

Le challenge sera de taille pour les organisateurs de Roland-Garros et la Fédération. Et pour cause, la finale homme du Grand Chelem doit se dérouler ce dimanche, soit quatre jours avant le match de basket. Gilles Moretton le concède, la FFT "n'a pas les équipes pour" démonter le court central. "Il fallait absolument que le club et que la ville de Boulogne prenne en main toute l'organisation technique", a expliqué le président de la Fédération.

La Fédération de tennis va toutefois apporter son aide, à son échelle. "On aidera nos collègues de la Fédération de basket et de la Ligue nationale de basket", a tout de même assuré Gilles Moretton. D'autres pistes pour accueillir cette finale avaient été envisagée. L'Accord Arena mais aussi la Defense Arena ont été approchées par le club de Victor Wembanyama. Mais d'autres événements étaient déjà prévus. Habituellement, les Metropolitans 92 évoluent à palais des sports Marcel-Cerdan, à Levallois-Perret, où la capacité dans les tribunes ne peut excéder les 2.800 personnes. Le club souhaitait organiser le match 3 dans une enceinte plus grande pour permettre aux fans de basket de voir une dernière fois le prodige Victor Wembanyama évoluer dans le championnat de France avant son départ pour les États-Unis prévu cet été.

L'attraction Wembanyama

Ces matches 3, et potentiellement 4, seront aussi l'occasion pour le public français d'apprécier une dernière fois le jeu de Victor Wembanyama sous les couleurs des Metropolitans 92. Le prodige doit être drafté dans quelques jours en NBA, aux États-Unis. "On a un très très grand joueur qui va bientôt partir. Et si le plus grand nombre de Français peut le voir, on sera ravis", a réagi Gilles Moretton dans Europe 1 Sport.

Une opposition passionnante entre les Mets 92 et Monaco, puisque Monaco a terminé troisième de l'Euroligue cette saison. Pour Gilles Moretton, "c'est une très belle affiche. Elle mérite d'être dans un grand stade. C'est une aubaine pour tous les passionnés de sport en France." Les informations de la billetterie doivent prochainement être communiquées. 15.000 places devraient être mises en vente pour ce match de gala.