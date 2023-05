Basket : «On est entrées dans le salon des Français», Céline Dumerc évoque son plus beau souvenir en carrière

"Fin du suspense, cette fois-ci, j'arrête". À travers ces quelques mots postés sur son compte Instagram au début du mois, Céline Dumerc officialisait sa retraite sportive après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Meilleure marqueuse de l'histoire de la ligue féminine et considérée comme la plus grande basketteuse française de l'histoire, la meneuse de 40 ans laisse derrière elle un prestigieux palmarès. Championne de France et vainqueur de la Coupe de France à sept reprises, victoire en Eurocoupe avec Bourges en 2016, championne d'Europe avec les Bleues en 2009 mais aussi médaillée d'argent aux Jeux de Londres en 2012.

Si la deuxième place du podium peut parfois laisser un goût d'inachevé, celle-ci affiche une valeur toute particulière aux yeux de Céline Dumerc. "Si je dois ressortir un moment de ma carrière, ça restera les Jeux olympiques à Londres. C'est la compétition phare et c'est toute l'histoire du basket féminin qui a été marquée très fortement", a-t-elle déclaré ce jeudi soir au micro de Céline Géraud dans Europe 1 Sport. Malgré une finale assez largement perdue face aux États-Unis (86-50), cet épopée londonienne a permis aux "Braqueuses" de se faire un nom auprès du grand public tricolore. "Pendant les Jeux olympiques, tout le monde est devant sa télé même si ce n'est pas son sport de prédilection. Et c'est vrai qu'avec Londres, avec peu de décalage horaire, on a joué à 20h le soir et on est entrées dans le salon des Français", affirme la meneuse.

"On a véhiculé une belle image"

Une équipe de France qui pouvait également s'appuyer sur un puissant capital sympathie. "On a véhiculé une belle image avec des valeurs qui sont propres au basket féminin et avec beaucoup de cœur. Et je pense qu'à ce moment-là, un vrai tournant s'est produit dans le basket féminin".

Sur le parquet, ces Jeux ont aussi été le théâtre d'un exploit majeur réalisé par les Braqueuses face aux Russes en demi-finale (81-64). "La Russie était tellement dominante sur le basket européen et mondial. Ce qu'elles ont réussi ce jour-là, c'était incroyable", confirme sur Europe 1 Jacques Monclar, ancien international français (205 sélections). Une compétition réussie qui en faisait naturellement les favorites de l'Eurobasket féminin organisé en France l'année suivante.

Un tournoi à l'issue, hélas, cruel pour les Braqueuses, battues d'un petit point en finale par l'Espagne (69-70). "Là, je me suis dit 'mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas finir comme ça, notre histoire était trop belle'", se souvient Dumerc. Un épisode douloureux mais qui ne saurait remettre en question le formidable parcours de cette petite meneuse d'1,69m dans le monde du basket féminin qu'elle aura fini par dominer.