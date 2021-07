Euro : pourquoi l'Angleterre se passionne (encore) pour la chanson "It's Coming Home"

C'est un air qui revient régulièrement au printemps, de manière aussi cyclique que les performances encourageantes mais incomplètes de l'Angleterre lors des grandes compétitions internationales que sont la Coupe du monde et l'Euro. Bien qu'impaire, cette année 2021 n'échappe pas à la règle : au fur et à mesure de la progression des Three Lions dans ce tournoi, la ferveur reprend de l'autre côté de la Manche et les enceintes recrachent la même chanson : It's Coming Home, l'hymne non-officiel de la sélection anglaise depuis 25 ans.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Europe 1 vous en parlait déjà en 2018, lorsque les Three Lions s'étaient hissés en demi-finale du Mondial russe. Au départ, pourtant, Gareth Southgate ne portait pas encore le costume de sélectionneur, mais bien le maillot et le short de l'Angleterre. En 1996, l'Euro est organisé dans ce pays et deux comédiens ont l'idée de créer une chanson pour célébrer "le retour à la maison" ("it's coming home") du football, trente ans après la victoire en Coupe du monde et plus d'un siècle après la codification de ce sport.

Renaissance en 2018

À domicile, les Anglais perdent en demi-finale face à l'Allemagne (1-1, 6 t.a.b. à 5), avec un tir au but raté de… Gareth Southgate. Peu importe, le succès musical de It's Coming Home est au rendez-vous et les chanteurs décident de reproduire la même chanson pour 1998, avant le Mondial en France. Manière d'encourager les Three Lions tout en soulignant leur propension à ne pas réussir à s'imposer lors des grandes compétitions. Et alors que les Bleus réalisent un parcours parfait, l'Angleterre est éliminée en huitième de finale.

La chanson retombe ensuite dans l'anonymat, avant de resurgir vingt ans plus tard, pour le Mondial 2018, avec un joli parcours stoppé net par la Croatie en demi-finale. Qu'à cela ne tienne, les Anglais redécouvrent avec bonheur cet hymne non-officiel réinterprété par les orchestres, les célébrités ou les supporters eux-mêmes.

The Bands of the Guards Division played a very special rendition of the "Three Lions - It's Coming Home" song on the forecourt of Buckingham Palace yesterday ahead of England’s World Cup quarter-final game with Sweden.

© @ArmyInLondon#WorldCup#SWEENGpic.twitter.com/YKublhJHrG — The Royal Family (@RoyalFamily) July 7, 2018

Wembley, formidable scène

Bis repetita cette année, avec en prime de nombreux matches des Three Lions disputés en Angleterre. C'est ainsi qu'on a vu les supporters anglais reprendre It's Coming Home après la victoire contre l'Allemagne, un rival historique, en huitièmes de finale.

Nul doute que ce désormais célèbre refrain devrait résonner à Wembley, mercredi soir, pour le match tant attendu face au Danemark. Et avec 60.000 spectateurs présents dans le stade, l'effet sonore devrait être encore plus impressionnant que lors des rencontres précédentes. De quoi guider les Lions anglais jusqu'au bout, cette fois-ci ?