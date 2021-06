Euro : la Hongrie, prochain adversaire des Bleus à prendre au sérieux

Le match de la confirmation pour les Bleus. Après sa victoire solide 1-0 contre l'Allemagne mardi, La France jouera contre la Hongrie samedi à 15 heures pour garder toutes ses chances de finir en tête du classement dans un groupe F très relevé de l'Euro 2020. Un match qui parait à sa portée contre la plus petite nation de cette poule, mais la Hongrie, présente pour le quatrième Euro de son histoire, pourrait lui poser plus de problèmes que prévu devant ses milliers de supporters. Les Magyars donneront tout pour garder un infime espoir de se qualifier, après sa défaite mardi contre le Portugal (0-3).

Liste des 26 joueurs de la Hongrie : 3 gardiens de but : Peter Gulacsi (RB Leipzig/GER), Denes Dibusz (Ferencvaros), Adam Bogdan(Ferencvaros)

8 défenseurs : Bendeguz Bolla (Fehervar), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (Fehervar), Akos Kecskes (Lugano/SUI), Adam Lang (Omonia/CYP), Gergo Lovrencsics (Ferencvaros), Willi Orban (RB Leipzig/GER), Attila Szalai (Fenerbahce/TUR)

8 milieux : Tamas Cseri (Mezokovesd), Daniel Gazdag (Budapest Honved), Filip Holender (Partizan/SRB), Laszlo Kleinheisler (Osijek/CRO), Adam Nagy (Bristol City/ENG), Loic Nego (Fehervar), Andras Schafer (Dunajska Streda/SLK), David Siger (Ferencvaros)

7 attaquants : Janos Hahn (Paks), Nemanja Nikolic (Fehervar), Roland Sallai (Freiburg/GER), Szabolcs Schon (Dallas/USA), Adam Szalai (Mainz/GER), Kevin Varga (Kasimpasa/TUR), Roland Varga (MTK Budapest)

L'état de forme : des Hongrois revanchards

Toute proche de faire tomber le Portugal mardi devant ses nombreux supporters à Budapest, la Hongrie a finalement craqué dans les derniers instants de son entrée en lice à l’Euro 2020 en encaissant trois buts. Dans un stade rempli à 100% de sa capacité –le seul de la compétition-, les Magyars voudront rebondir une nouvelle fois à domicile contre l’équipe de France, samedi.

Palmarès de la Hongrie : Finaliste de Coupe du monde (1938, 1954)

Demi-finaliste de l'Euro (1964, 1972)

3 Jeux olympiques (1952, 1964 et 1968)

Classement FIFA : 37e

Les Hongrois restaient sur une invincibilité depuis septembre 2020, et cette entame de tournoi complique sérieusement leurs chances de qualifications dans un groupe F relevé. Les hommes du sélectionneur Marco Rossi seront donc revanchards face aux Bleus.

Le 11 probable : Gulacsi – Botka, Orban, At. Szalai – Lovrencsics, Kleinheisler, A. Nagy, Schafer, Fiola – Ad. Szalai, Sallai

Equipe type : un bloc défensif regroupé

Cette sélection compte beaucoup de joueurs issus de la Bundesliga et du championnat hongrois. Elle propose un bloc défensif regroupé à trois défenseurs centraux. Les Magyars profitent aussi des possibilités de contrer l'adversaire, à l'image du but inscrit par Schon contre le Portugal et refusé pour une position de hors-jeu. Le relanceur Adam Nagy, joueur de Bristol City, est la pièce maîtresse du collectif hongrois. Mais l'équipe, peu habituée du haut niveau international, a encore tendance à rendre dans les armes en fin de match.

Les cinq derniers matches de la Hongrie : Hongrie 0-3 Portugal (groupe F de l'Euro 2020, 15 juin 2021)

Hongrie 0-0 Irlande (amical, 8 juin 2021)

Hongrie 1-0 Chypre (amical, 1er juin 2021)

Andorre 1-4 Hongrie (qualifications pour la Coupe du monde 2022, 31 mars 2021)

Saint-Marin 0-3 Hongrie (qualifications pour la Coupe du monde 2022, 28 mars 2021) Les cinq derniers matches de la Hongrie face à la France : France 2-1 Hongrie (amical, 31 mai 2005)

Hongrie 1-3 France (amical, 28 mars 1990)

France 3-0 Hongrie (phase de groupes de la Coupe du monde 1986, 9 juin 1986)

France 1-0 Hongrie (amical, 6 octobre 1982)

France 3-1 Hongrie (phase de groupes de la Coupe du monde 1978, 10 juin 1978)

Comment ils se sont qualifiés à l'Euro ?

La Hongrie n'a terminé qu'à la quatrième place sur cinq de son groupe des éliminatoires, derrière la Croatie, le pays de Galles et la Slovaquie. Son statut d'une des meilleures équipes de la ligue C de Ligue des nations lui a permis de disputer les barrages fin 2020. Les Magyars ont nettement battu la Bulgarie en demi-finale (1-3) avant de priver l'Islande d'une nouvelle phase finale de compétition internationale, en arrachant la victoire à Budapest en toute fin de finale (2-1). Une victoire qu'ils doivent à Négo et Szoboszlai, deux protagonistes qui ont démarré la première rencontre de l'Euro sur le banc.