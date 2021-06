Pobga monumental, Mbappé en jambes : ce qu’il faut retenir de la victoire de la France contre l’Allemagne

Première victoire pour les Bleus dans cet Euro de football ! Les hommes de Didier Deschamps ont battu l’Allemagne mardi soir à Munich pour leur premier match dans la compétition (1-0). Devant quelque 2.000 supporters tricolores qui avaient fait le déplacement, les joueurs de l’équipe de France ont livré une prestation solide et tenteront de produire cette performance samedi contre la Hongrie. Celle-ci s'est inclinée 3-0 dans le match de fin d’après-midi face au Portugal.

Les Bleus réussissent leur entrée dans la compétition

La France n’a plus perdu en Allemagne depuis 1987. Et ce mardi soir n’a pas dérogé à la règle. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema et consorts se sont imposés 1-0 dans un match très attendu. Dans un stade avec un public épars, ils avaient pourtant semblé abandonner le ballon aux hommes de Joachim Löw dans les premiers instants du match.

Mais les Bleus se sont réveillés petit à petit, avec d’abord un beau mouvement collectif à la 14e minute puis sur une belle frappe de Mbappé bien détournée par le gardien allemand, Manuel Neuer (16e). Puis vint la délivrance après une ouverture lumineuse de Paul Pogba vers Lucas Hernandez sur son côté gauche. Son centre provoqua un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels. L’Allemagne a ensuite tenté de réagir par une tentative d’Ilkay Gündogan (37e) passée à côté du but d’Hugo Lloris.

En deuxième mi-temps, les Bleus, parfois dominés par les Allemands, ont ensuite joué de malchance avec Rabiot qui a touché le poteau après avoir été lancé sur le côté gauche (51e). Alors que l'attaquant allemand Serge Gnabry voyait sa reprise de volée s’envoler au-dessus du but de l'équipe de France sur un centre venu de la gauche, Mbappé à la 66e, puis Benzema à la 85e, ont inscrit des buts signalés hors-jeu.

Le joueur : Paul Pogba monumental

Déjà énorme lors de la Coupe du monde 2018, Paul Pogba a encore prouvé qu’il savait répondre présent lors des grands événements. Très à l’aise dans le cœur du jeu, le milieu de terrain de Manchester United s’est une nouvelle fois montré très solide dans la récupération et dans la distribution des ballons.

Paul Pogba a surtout été à l’origine d’une magnifique ouverture vers Lucas Hernandez qui a conduit au but de Mats Hummels contre son camp.

Le trident offensif a fait le boulot en défense

La solidité défensive des Bleus a aussi été permise par le travail de leur trio offensif constitué de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Dès les premières minutes du match, Mbappé et Griezmann ont effectué avec brio deux retours de plusieurs mètres pour soulager leur défense.

A la 55e minute, c’est ensuite un retour du même type de Benzema qui a permis dans la foulée de lancer Kylian Mbappé. Puis Griezmann a récidivé avec un super tacle à la 83e.

Les supporters des Bleus se font entendre

Les chants des 2.000 supporters de l’équipe de France ont résonné à plusieurs reprises dans l’Allianz Arena mardi à Munich. Les Français présents dans le stade ont d’abord entonné Marseillaise à la 43e minute. Puis il se sont chauffer la voix avec le chant "Aux armes".