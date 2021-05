Euro : Karim Benzema retrouvera les Bleus ce mercredi au château de Clairefontaine

Sa convocation n'est pas passée inaperçue auprès des fans de football en France. Après une longue mise à l'écart, Karim Benzema est de retour en équipe de France. L'attaquant du Real de Madrid est attendu ce mercredi matin à Clairefontaine pour marquer le début de l'aventure de l'Euro. Le Français de 33 ans n'a pas foulé les pelouses du Centre technique national depuis sa dernière sélection ,en 2015.

Si le château de Clairefontaine a évolué, tout comme les terrains ces cinq dernières années, Karim Benzema ne devrait pas être dépaysé pour autant. A ses cotés, il trouvera des anciens joueurs avec qui il a fait sa dernière sélection, à l'image d'Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Antoine Griezmann.

L'équipe entièrement réunie dans quelques jours

"J'ai l'impression qu'il y a une certaine solidarité avec Karim Benzema. Je crois que la saison qu'il a fait avec le Real de Madrid lui donne une crédibilité exceptionnelle", note l'ancien international Laurent Fournier, qui estime que les retrouvailles entre les joueurs de l'équipe de France et Karim Benzema seront chaleureuses.

Pour les supporters qui attendent la photo réunissant l'attaquant du Real de Madrid et Olivier Giroud, il faudra encore patienter. Le joueur de Chelsea est retenu par son club, avec lequel il disputera la finale de la Ligue des Champions. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus ne sera pas le seul absent ce mercredi. Seulement 22 des 26 joueurs de l'équipe seront présents pour ces retrouvailles. En plus d'Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Kurt Zouma disputeront également cette finale. De son coté, Paul Pogba rejoindra rapidement les Bleus après la finale de la ligue Europa, ce mercredi soir.