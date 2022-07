Euro féminin : match décisif pour les Bleues aux Pays-Bas

Après 3 ans de préparation, de travail et de remise en cause, les Bleues passent le test ultime. Ce samedi, les Françaises, numéro 3 mondial au classement FIFA, ont bel et bien une chance de remporter le trophée de l'Euro 2022 malgré l’absence de leur vedette Marie-Antoinette Katoto qui est blessée.

Après s’être fait rattraper sur le fil par l’Islande qui a mis fin à une série de 16 victoires d'affilée, les Françaises doivent hausser leur niveau de jeu. Les joueuses de Corinne Diacre veulent briser la malédiction des quarts de finale, stade qu’elles n’ont jamais réussi à dépasser dans un Euro. C’est aussi en quart que l’aventure s’était terminée lors de la dernière Coupe du monde.

Les prouesses des Néerlandaises

Grace Geyoro, la meilleure buteuse des Bleues dans cet Euro avec quatre réalisations, est déterminée à l'aube de la rencontre. "Ça va être à nous de mettre notre jeu en place comme on a pu le faire en première mi-temps contre l'Italie, garder notre efficacité car on sait que pendant ce genre de rencontre, ça peut être compliqué pour les mettre au fond. Donc ça va commencer dès la première minute du match. Il faudra donc être bien concentrées", souligne-t-elle.

Mais attention : en face, ce sont les redoutables joueuses des Pays-Bas. Les Bataves, tenantes du titre et finalistes de la dernière Coupe du monde organisée en France. Les Néerlandaises ont fait parler leur puissance offensive en inscrivant 7 buts lors des deux derniers matchs de cet Euro de football.