Euro féminin : match sans enjeux contre l'Islande pour les Bleues, amputées de Katoto

L'équipe de France féminine de football boucle sa phase de poules à l'Euro ce lundi soir. Un match face à l'Islande sans enjeux, puisqu'elles sont déjà qualifiées et assurées de la première place du groupe. Mais elles devront essayer de maintenir la bonne dynamique. C'est important pour la confiance, mais aussi pour les statistiques parce que les Françaises, en cas de victoire lundi soir, égalerait la meilleure série de succès de leur histoire, établie il y a dix ans maintenant, soit 17 victoires d'affilée.

Deuxième enjeu : faire mieux que lors du précédent match, une victoire étriquée face aux Belges, deux buts à un, et puis aussi soigner la deuxième mi-temps. Ce n'est pas le point fort des Françaises qui, en général, entament la rencontre pied au plancher, avant de faiblir. Ça a été le cas en tout début d'Euro contre l'Italie, avec cinq buts inscrits en première période et aucun but en seconde.

Jouer sans Katoto

Enfin, les Bleues, orphelines de Marie-Antoinette Katoto, la Kylian Mbappé du foot féminin, gravement blessée au genou, doivent s'adapter, trouver des solutions avant le quart de finale de l'Euro contre les Pays Bas, tenantes du titre, samedi.

C'est pourquoi les Françaises ne prennent pas ce match face à l'Islande à la légère, confirme la sélectionneuse Corinne Diacre : "Le groupe est concentré. Même si le match ne compte pas pour notre qualif, ne compte pas pour la première place, il est important pour nous. On veut rester sur une dynamique de victoire", assure-t-elle. "On veut continuer à garder cette confiance que l'on a. Donc pas besoin de discuter avec les joueuses sur l'aspect motivationnel."

Les Françaises devront gérer leurs efforts dans une atmosphère étouffante ce soir au New York Stadium de Rotherham. Il y fera 34 degrés au coup d'envoi.