Euro de basket féminin : les Bleues au défi de la Belgique pour une place en finale

Les Bleues vont-elles se hisser en finale de l'Euro de basket féminin ? C'est ce samedi que les joueuses du coach Jean-Aimé Toupane disputent leur demi-finale contre la Belgique à partir de 20h45. Un match à suivre en fil rouge en direct dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Les Françaises en forme affrontent les Belges, autres sensations du tournoi, pour une finale avant l'heure.

Les deux sélections ont effectivement marché sur leurs adversaires en quarts de finale de l'Euro féminin. Les Bleus nous ont offert une démonstration face au Monténégro, 89-46. Et la Belgique a réalisé l'exploit en s'imposant face à la Serbie, championne d'Europe en titre, avec 40 points d'écart (93-53).

"Ça va être un match compliqué"

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, les deux formations invaincues sont en train de monter en puissance dans cette compétition. "On avance tout doucement, mais c'est vrai que le prochain adversaire sera différent", convient-il au micro d'Europe 1. Dans son histoire, la Belgique a été médaillée de bronze à l'Euro 2017 et 2021.

C'est donc une équipe à prendre très au sérieux selon la basketteuse Marième Badiane, interrogée par beIN Sports. "Les Belges ont un peu marché sur l'eau depuis le début. Ça va être un match compliqué", estime l'internationale tricolore. "C'est ce qu'on attend aussi, on veut voir des beaux matches comme celui-là, et on est prêtes", assure-t-elle.

Pour les Bleues, il s'agira de leur huitième demi-finale de suite disputée à l'Euro. Depuis leur dernier titre aux championnats d'Europe en 2009, les coéquipières de Sandrine Gruda et Marine Fauthoux restent sur cinq finales consécutives perdues. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont donc revanchardes dans cette compétition.