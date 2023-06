«Ça renforce notre confiance» : le sélectionneur des Bleues satisfait de la victoire des Bleues en quarts de l'Euro

"Je suis très content de ce que l'on a fait parce que ça renforce notre confiance", s'est réjoui le sélectionneur de l'équipe de France Jean-Aimé Toupane après la qualification pour les demi-finales de l'Euro 2023, jeudi soir à Ljubljana.

Journaliste : La manière dont vous avez décroché cette qualification était importante pour l'équipe de France pour se libérer ?

Jean-Aimé Toupane : "C'est un match rassurant et en même temps ça peut être un piège. C'est bien ce que l'on a fait aujourd'hui (jeudi), mais on pense déjà au match dans deux jours (samedi face à la Belgique). Ce que les filles ont montré aujourd'hui, c'est que l'on est capables. Elles sont aussi conscientes que l'adversaire ne sera pas le même. En toute humilité, on va continuer à travailler et préparer ce match contre la Belgique. Je suis très content de ce que l'on a fait parce que ça renforce notre confiance, les choses que l'on essaie de mettre en place depuis un mois et demi. Je suis ni trop haut, ni trop bas, j'essaie d'avoir un équilibre, c'est important pour nous pour avancer."

Journaliste: Est-ce que vous diriez que la Belgique et vous, vous êtes les favoris de la compétition ?

Jean-Aimé Toupane : "Quand on arrive dans le dernier carré, tout le monde peut battre tout le monde. Et il y a une donnée que je prends en compte, c'est la fraîcheur des filles. On a vu les Serbes aujourd'hui (défaite 93-53 contre la Belgique), elles ne sont pas devenues nulles du jour au lendemain. Il y a un facteur qui est la fatigue. Ça peut arriver à tout le monde. Cette équipe belge est une très bonne équipe, mais nous aussi. On essaiera de faire du mieux, on sait ce que l'on veut, de l'autre côté aussi. Le meilleur gagnera, on vendra chèrement notre peau. Il nous reste deux matches, celui qui arrive là, il va nous donner une chance d'aller chercher la plus belle médaille. Ces matches-là se joueront sur des détails."

Journaliste : Qu'est-ce que ça vous inspire une huitième demi-finale consécutive pour la France dans un Euro ?

Jean-Aimé Toupane : "C'est exceptionnel. A côté des équipes nationales, il y a un programme qui a été mis en place par la Fédération depuis pas mal d'année. La formation française travaille aussi bien chez les garçons que chez les filles. On voit le résultat, ça ne date pas d'hier. Il y a des joueuses qui ne sont pas là pour différentes raisons, on a quand même une équipe qui montre de belles choses. Ça montre bien que le travail mis en place porte ses fruits."