Euro de basket : en habituées, les Bleues rejoignent le dernier carré

Pour la neuvième fois de suite, l'équipe de France féminine de basket disputera les demi-finales du championnat d'Europe. Grâce notamment à une très bonne entame de match, les médaillées d'argent des derniers Jeux olympiques ont écarté la Lituanie, mardi.

Impressionnantes d'adresse en première période, les Françaises ont éteint les espoirs de la Lituanie en quelques minutes mardi au Pirée, pour foncer en demi-finale de l'Euro de basket (83-61).

Les vice-championnes olympiques font respecter leur rang en atteignant pour la neuvième fois consécutive le dernier carré de la compétition, toujours en lice pour un premier titre depuis 2009. Elles y affronteront en fin de semaine le vainqueur de la rencontre entre l'Espagne et la République tchèque pour tenter de retrouver la finale.

Rappelées à l'ordre au retour des vestiaires

En attendant, les vice-championnes olympiques ont globalement géré leur montée en puissance dans un Stade de la Paix et de l'Amitié encore peu garni mardi après-midi, mais où les quelques dizaines de supporters tricolores se sont certainement régalés au cours du premier acte, qui a permis de dessiner le succès des Bleues.

A commencer comme souvent par une défense agressive, à l'image de celle imposée à la meneuse Juste Jocyte, grand espoir du pays de 19 ans et pièce-maîtresse, parfois malmenée par Romane Bernies ou encore Pauline Astier. Résultat: 35-14 à l'issue d'un premier quart-temps impressionnant et 81% de réussite (9/11) à trois points.

Moins flamboyantes au retour des vestiaires et quelque peu bousculées par Laura Juskaite (16 pts, 8 rebonds) et les siennes, les Françaises ont été rappelées à l'ordre par leur sélectionneur. Un avertissement et un rappel que l'exigence n'a pas fini d'augmenter au fur et à mesure que les Françaises se rapprocheront du graal.