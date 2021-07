Euro : Belgique-Italie, comme un air de revanche

Voici deux équipes qui répondent bien à leur statut de prétendant au titre. La Belgique et l'Italie, deux nations qui ont terminé en tête de leur groupe, se retrouvent en quarts de finale de l'Euro 2020 vendredi soir à l'Allianz Arena de Munich (21 heures). Les Belges, forts de leur génération dorée, veulent conquérir leur premier titre majeur. Pour l'Italie, il pourrait s'agir d'un deuxième trophée européen, longtemps après son dernier succès en 1968, une autre époque. Néanmoins, ces deux nations ne se présentent pas avec les mêmes références lors de la dernière Coupe du monde en 2018 : les Diables rouges se sont hissés à la troisième place, tandis que l'Italie n'avait pas réussi à se qualifier.

Deux équipes qualifiées dans la difficulté

Si elles n'ont pas réalisé les mêmes performances ces derniers temps, la Belgique et l'Italie se sont toutefois qualifiées toutes les deux dans la difficulté en quarts de finale. La Squadra Azzura du sélectionneur Roberto Mancini a eu besoin de la prolongation pour faire la différence contre l'Autriche (2-1 a.p.) en huitièmes de finale. Les Diables rouges quant à eux ont réussi à capitaliser sur le but lointain de Thorgen Hazard, le frère d'Eden, et repousser tous les assauts du Portugal (1-0) pour continuer l'aventure européenne.

Deux nations bousculées donc, mais plus que jamais en lice dans une partie de tableau difficile. En demi-finale, le vainqueur de la rencontre affrontera soit la Suisse, soit l'Espagne à Londres.

L'Italie : le coup de l'Euro 2016 ?

Dans l'historique des confrontations, l'Italie peut s'appuyer sur une victoire de référence contre la Belgique, à l'Euro 2016. Au Parc OL de Lyon, la Squadra Azzura, déjà en reconstruction et sans grande star, avait livré une prestation collective remarquable contre les Diables rouges, présentés comme potentiels favoris, en phase de groupes pour finalement s'imposer 2 buts à 0.

L'histoire peut se répéter avec la Nazionale de Roberto Mancini, sélectionneur depuis la non qualification à la Coupe du monde 2018. Le tacticien est aujourd'hui sur une lancée historique : l'Italie n'a plus perdu depuis 31 matches consécutifs, soit la plus longue série de son histoire. L'ancien entraîneur de Manchester City notamment a remis la Squadra Azzura sur des bons rails, et son jeu collectif régale une nouvelle fois à l'Euro. En témoigne le nombre de buteurs différents (5) depuis le début de la compétition. Une performance d'équipe qui va lui servir face aux Diables rouges.

La question : De Bruyne et Hazard seront-ils rétablis ?

En face, la Belgique arrive à Munich avec beaucoup d'incertitudes. Ses deux meilleurs éléments Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont de nouveaux sortis sur blessure lors du dernier match, contre le Portugal en huitièmes de finale (victoire 1-0). Ils pourraient manquer le quart de finale, a reconnu le sélectionneur Roberto Martinez, tout en assurant que leur tournoi n'était "pas fini". "Ce sera une course contre la montre pour qu'ils soient prêts pour le match de vendredi", a indiqué le technicien à la tête des Diables rouges à l'agence Belga.

Le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, est sorti quelques instants après avoir subi un tacle appuyé au niveau de sa cheville. Pour le Madrilène Eden Hazard, c'est une douleur à la cuisse qui l'a obligé à demander le changement en fin de rencontre. Mais le sélectionneur se veut rassurant : "Leur tournoi est toujours d'actualité et n'est pas fini pour eux". A voir s'ils seront rétablis dès vendredi soir pour un nouveau match décisif dans la course au titre européen.