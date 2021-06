EN DIRECT - Euro : les Pays-Bas et les Tchèques dos à dos

Une affiche d'outsiders et un duel de favoris. Les huitièmes de finale de l'Euro continuent dimanche, avec d'abord à 18h une rencontre entre les Pays-Bas et la République tchèque. Les Oranje de Memphis Depay partent a priori favoris, mais ils devront se méfier de surprenants Tchèques et de leur attaquant Patrick Schick, qui a crevé l'écran lors du premier tour avec notamment un lob de folie contre l'Écosse. Mais le match que toute la planète foot attend (désolé messieurs les Néerlandais et Tchèques) aura lieu à 21h, avec un sommet entre la Belgique et le Portugal. Qui des Diables rouges, troisièmes de la Coupe du monde, ou des champions d'Europe en titre portugais prendra la porte dès les huitièmes ? Suivez ces deux rencontres sur Europe1.fr.

Les informations à retenir Les Pays-Bas partent favoris de leur huitième contre la République tchèque à 18h

Choc au sommet entre la Belgique et le Portugal à 21h

Le Danemark et l'Italie se sont qualifiés pour les quarts de finale

Pays-Bas - République tchèque : les Oranje favoris, mais...

Sur la papier, les Pays-Bas semblent clairement favoris face à la République tchèque. Les Néerlandais, qui retrouvent une grande compétition internationale pour la première fois depuis le Mondial 2014, ont facilement terminé en tête de leur groupe. Avec Memphis Depay, l'ancien attaquant de Lyon, ou encore le défenseur de la Juve Matthijs de Ligt, ils ne manquent pas de talent face à une équipe tchèque quasiment inconnue du grand public. Mais les Tchèques ont été très intéressants en phase de poule et peuvent compter sur leur homme en forme : Patrick Schick. L'attaquant du Bayer Leverkusen a déjà marqué trois buts dans la compétition et sera encore une fois le principal atout de sa sélection nationale.

Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera le Danemark, large et beau vainqueur samedi du pays de Galles (4-0).

Belgique-Portugal : un prétendant va tomber

C'est le huitième de finale le plus attendu avec Allemagne-Angleterre. Dimanche à 21h, les Belges et les Portugais vont croiser le fer pour un énorme choc qui va laisser sur le carreau un favori à la victoire finale. Les Diables rouges, troisièmes du dernier Mondial, ont facilement terminé en tête de leur groupe. Ils pourront compter sur un effectif cinq étoiles, avec notamment leurs attaquants Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne et Eden Hazard. En face, les Portugais ont connu plus de difficultés dans le "groupe de la mort", terminant troisième derrière les Bleus et l'Allemagne. Mais les champions d'Europe en titre possèdent une équipe fantastique, avec Cristiano Ronaldo bien évidemment, mais aussi Bernardo Silva, Renato Sanches ou encore Ruben Dias.

Le chemin du vainqueur sera tout aussi compliqué au match suivant, puisqu'il rencontrera l'Italie en quarts de finale. Un vrai parcours du combattant.