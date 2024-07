Euro 2024 : «Jouer contre lui, c'est un honneur», avant Portugal-France, Mbappé rend hommage à Cristiano Ronaldo

Malgré le poids des années et les difficultés désormais à créer des différences sur le terrain, Cristiano Ronaldo reste un danger pour n'importe quel adversaire. Du haut de ses 39 ans, la star désormais établie en Arabie saoudite semble plus mature, plus sensible aussi. Sans doute sait-il déjà qu'il s'agit de sa dernière danse avec la Seleção.

"C'est le dernier Euro de Ronaldo, mais je pense qu'on a tout pour lui donner ce cadeau et je pense qu'on va faire tout pour ça", confie ainsi son partenaire de sélection et joueur du PSG Nuno Mendes.

"Il a inspiré des générations"

Évidemment, Les Tricolores ne l'entendent pas de cette oreille, même si certains n'ont jamais caché leur admiration, comme Kylian Mbappé, fan de Ronaldo au point de copier sur le terrain les gestes techniques de son idole. "Jouer contre lui, c'est un honneur. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte, il a inspiré des générations, donc respect à lui", a assuré le capitaine des Bleus. "Mais comme je l'ai dit, j'espère qu'il ne sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale."

Pour cela, les Bleus devront sans doute se montrer plus efficaces devant le but et maintenir Ronaldo loin de la surface française, car il lui suffit souvent d'une occasion pour faire la différence.