22 millions d'abonnés en une journée... Cristiano Ronaldo lance sa chaîne YouTube et affole les compteurs

Et quelques records de plus pour CR7 ! Après avoir enchaîné les records dans le football, Cristiano Ronaldo a annoncé lancer sa chaîne YouTube ce mercredi et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un carton. En moins de deux heures, le portugais comptait déjà un million d'abonnés.

10 millions d'abonnés sur sa chaîne "UR Cristiano" en seulement 12 heures

Une journée après son annonce, l'ancien joueur du Real Madrid est devenu le "Youtubeur" qui a atteint le plus vite le nombre record de 10 millions d'abonnés sur sa chaîne "UR Cristiano", "Votre Cristiano" en français, en seulement... 12 heures. À titre d'exemple, le Youtubeur numéro un de la plateforme, MrBeast, avec ses 311 millions d'abonnés, avait eu besoin de 132 jours pour obtenir les 10 millions d'inscrits. Et tout porte à croire que son nombre d'abonnés ne va pas en rester là. Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec 636 millions d'abonnés.

Sur sa chaîne, l'actuel joueur d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, dit vouloir être "plus proche de ses fans" et ainsi leur partager "sa plus grande passion", le football. Mais pas que. Cristiano Ronaldo promet que ses fans en apprendront plus sur lui, sur sa famille et sur ses "opinions sur de nombreux sujets différents".

On peut voir sur la vingtaine de vidéos déjà publiées, des moments avec ses enfants et une vidéo question-réponse avec sa compagne, Georgina Rodríguez. Il annonce également être "impatient de partager des conversations avec les invités qui surprendront sans doute les gens". Actuellement, la chaîne "UR Cristiano" compte 22,6 millions d'abonnés sur YouTube.