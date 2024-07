Euro 2024 : France-Portugal, retour sur les quatre confrontations mythiques entre les Bleus et la Seleção

Une affiche qui sonne comme un classique européen. Ce vendredi, l'équipe de France retrouve le Portugal en quart de finale de l'Euro 2024, à Hambourg. Il s'agira de la cinquième rencontre entre les deux nations dans l'histoire de cette compétition. Des matchs qui ont joué avec les nerfs des supporters des deux équipes et souvent au-delà du temps réglementaire.

Euro 1984, la bande de Michel Platini déjoue le piège lusitanien

La première confrontation se déroule lors de la demi-finale de l'Euro 1984, organisé en France, au Stade Vélodrome de Marseille. Devant près de 55.000 spectateurs, le début de rencontre n'offre que peu d'occasion, jusqu'à l'obtention d'un coup franc à la 24e minute de jeu. Habitué à tirer, Michel Platini laisse Jean-François Domergue décocher une frappe en pleine lucarne, imparable.

En deuxième mi-temps, les occasions s'enchainent pour Michel Platini, Alain Giresse et Luis Fernández qui buttent sur le gardien portugais, Manuel Bento. Sur une des rares situations dangereuses pour la "Seleção", Rui Jordão offre l'égalisation d'une tête piquée. Le score n'évoluera plus, direction les prolongations. Rui Jordão, encore lui, trompe Joël Bats avec une reprise dans la surface à la 98e minute. Le Portugal mène deux buts à un et pense accéder à la première finale de son histoire. C'était sans compter les cinq dernières minutes de jeu, Bruno Bellone (114e) et Michel Platini (119e) marquent et envoient la France en finale. Un match qui verra les hommes de Michel Hidalgo être sacré champion d'Europe pour la première fois après leur victoire (2-0) contre l'Espagne.

Le maestro Zidane guide les siens en demi-finale de l'Euro 2000

16 ans plus tard, l'équipe de France, championne du monde en 1998, retrouve une nouvelle fois les Portugais en demi-finale de l'Euro, en 2000. Les Bleus partent favoris de cette rencontre, et pourtant, c'est le Portugal qui ouvre le score. À la 24e minute, Nuno Gomes surprend Fabien Barthez d'une frappe en dehors de la surface. Les Bleus réagissent et se créent des occasions jusqu'à l'égalisation de Thierry Henry sur une superbe action de Nicolas Anelka. Marcel Desailly et Abel Xavier pensent donner l'avantage à leur équipe. C'était sans compter les deux gardiens, Barthez et Vitor Baia, bien attentifs sur leur ligne.

Le score ne bouge pas et les deux équipes vont de nouveau en prolongation et une fois encore, la décision sera faite dans les dernières minutes. La France obtient un pénalty après une déviation de la main d'Abel Xavier sur une frappe de Sylvain Wiltord. Zinedine Zidane, auteur d'un match splendide au milieu de terrain, se charge de le convertir. Un but en or qui permet aux hommes de Roger Lemerre d'accéder à la finale d'un Euro dont ils sortiront vainqueur.

Zinédine Zidane's 117th-minute penalty gave France a golden goal victory against Portugal #OTD at EURO 2000!



⏪ @equipedefrancepic.twitter.com/It8K4wRrLR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 28, 2020

Éder brise le rêve d'un troisième sacre en 2016 à domicile

Une nouvelle fois, 16 ans après, Français et Portugais se retrouvent, mais cette fois en finale de la compétition, au Stade de France. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann prennent d'assaut, dès les premières minutes, le but gardé par un Rui Patricio de gala, auteur de sept arrêts. Les Portugais perdent, à la 25e minute, leur capitaine Cristiano Ronaldo après un contact au genou à la 8e minute.

Dès lors, les hommes de Fernando Santos tentent de résister aux vagues françaises. Dans les arrêts de jeu de la partie, André-Pierre Gignac se joue de Pepe dans la surface, Rui Patricio est battu, mais sa frappe heurte le poteau. Les deux équipes se dirigent à nouveau vers les prolongations. C'est là que les Portugais se montrent enfin dangereux. Raphaël Guerreiro touche la barre (108e) avant qu'Éder n'inscrive le but le plus important de l'histoire du football portugais. Avec un Cristiano Ronaldo, revenu sur le banc de touche pour aider son sélectionneur, les Portugais résistent aux Bleus et soulèvent leur premier titre dans le ciel parisien.

Deux doublés de deux légendes du Real Madrid en 2021

Les deux nations se retrouvent dans le groupe F, complété par l'Allemagne et la Hongrie, lors de la phase de groupe de l'Euro 2020, disputé en 2021, covid oblige. Un match sans réels enjeux, les deux équipes ayant déjà validé leur billet pour les 8e. C'est Kylian Mbappé qui se crée la première occasion de la rencontre, mais ce sont les Portugais qui ouvrent le score grâce au penalty transformé par Cristiano Ronaldo (31e). Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les Bleus obtiennent, eux aussi, un penalty après une faute de Nélson Semedo sur Mbappé (45+2). Karim Benzema le convertit et permet aux Bleus de revenir.

Au retour des vestiaires, sur une superbe passe en profondeur de Paul Pogba, Karim Benzema double la mise (47e). Mais les Portugais continuent d'attaquer. À la 60e minute, un centre de Cristiano Ronaldo est détourné de la main par Jules Koundé, deuxième penalty pour le Portugal qui sera transformé par le quintuple Ballon d'or. Les deux équipes se quittent sur un match nul deux buts partout. Les deux équipes ne connaîtront pas un parcours flamboyant par la suite puisqu'ils seront respectivement éliminés en huitième de finale par la Suisse et par la Belgique pour les Portugais.