Euro-2024 : Cristiano Ronaldo dans le groupe du Portugal pour son 11e tournoi majeur

Cristiano Ronaldo figure dans la liste des 26 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur de l'équipe du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, pour l'Euro-2024, où le quintuple Ballon d'or disputera, à 39 ans, son 11ᵉ grand tournoi international. Vingt ans après ses débuts à l'Euro-2004 organisé au Portugal et huit ans après le sacre de la Seleçao à l'Euro-2016, le natif de Madère se prépare donc à jouer son 6ᵉ championnat d'Europe, nouveau record de participations à un Euro pour celui qui détient déjà le record mondial de sélections (206) et de buts (128) en équipe nationale.

La Seleçao jouera des matches de préparation

Sans grosse surprise, l'effectif lusitanien est marqué en outre par l'absence de Raphaël Guerreiro, forfait pour blessure, et l'inclusion du jeune ailier Francisco Conceiçao, qui joue au FC Porto avec son père, Sérgio Conceiçao, pour entraîneur. Cristiano Ronaldo, qui évolue au club saoudien d'Al-Nassr depuis le Mondial-2022 où il avait perdu son statut de titulaire indiscutable, est redevenu indispensable pour Martinez, successeur de Fernando Santos et auteur d'une qualification sans faute.

Avec dix victoires en autant de rencontres et 36 buts marqués pour 2 encaissés, le Portugal a encore trouvé en Cristiano Ronaldo son meilleur buteur de cette campagne qualificative (10 réalisations en 9 matches). Louant "un joueur qui a marqué 42 buts en 41 matches avec son club", Martinez a estimé que l'attaquant continuait d'offrir "une qualité devant le but que nous apprécions beaucoup et dont nous avons besoin".

Avant d'affronter la République tchèque, la Turquie puis la Géorgie au sein du groupe F de l'Euro, qui sera disputé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, la Seleçao jouera des matches de préparation contre la Finlande, la Croatie et l'Irlande. Au-delà de Ronaldo, Roberto Martinez a sélectionné les attaquants Rafael Leao, João Félix et Gonçalo Ramos, ainsi que Pedro Neto et Francisco Conceiçao. La création au milieu incombera à Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et Otavio, tandis que la récupération sera à la charge de Joao Palhinha, Ruben Neves ou Joao Neves.

L'axe de la défense sera formé par Rúben Dias aux côtés de Danilo Pereira, Antonio Silva ou Gonçalo Inacio. Le vétéran Pepe, 41 ans, a également été convoqué en vertu de son "rôle important dans le vestiaire", a expliqué Martinez. Le groupe lusitanien comprend en outre les latéraux João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot et Nélson Semedo. Le but portugais sera défendu par le gardien Diogo Costa, qui aura pour doublures Rui Patricio et José Sa.