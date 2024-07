Euro 2024 : le duel entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo a déjà commencé

Kylian Mbappé va retrouver à Hambourg en Allemagne l’idole de sa jeunesse. Lorsqu’il avait quatorze ans, le capitaine des bleus avait pu rencontrer Cristiano Ronaldo à Madrid. Adolescent, la chambre de Mbappé était tapissée de posters du quintuple ballon d’or. Devenu footballeur, Kylian Mbappé a même copié sur le terrain quelques gestes techniques de son illustre ainé. Les deux joueurs se connaissent et se respectent même si vendredi personne ne se fera de cadeau.

Cristiano Ronaldo mène 2 victoires à 1 contre Mbappé

Les superstars se sont rencontrées à cinq reprises durant leur carrière, à commencer en 8ème de finales de Ligue des champions avec deux succès du Real Madrid de CR7 face au PSG de Mbappé. Plus tard, les deux hommes se sont retrouvés lors d’un match nul au Stade de France en Ligue des nations entre la France et le Portugal. Il y a eu un succès des bleus en terre lusitanienne et un nul (2-2) lors de l’Euro 2020.

Avantage pour Cristiano Ronaldo qui s’est imposé à deux reprises contre un succès en faveur du Français. Désormais, l’élève espère dépasser le maitre. Kylian Mbappé rêve de remporter l’Euro comme Cristiano Ronaldo qui avait triomphé en 2016 au Stade de France ! l’attaquant français avait vécu cette triste soirée française, impuissant, devant sa télé.

"On part à la guerre", estime Cristiano Ronaldo après la qualification contre la Slovénie

Mais le Portugais de 39 ans dispute pour la dernière fois cette compétition et veut barrer la route au jeune Français. La phrase de Cristiano Ronaldo après la qualification lundi soir des Portugais n’est pas passée inaperçue : "On part à la guerre" a déclaré le quintuple ballon d’or en évoquant ce match face à la France.

Mbappé plus fort que Ronaldo ?

Ce duel clé entre Mbappé et Ronaldo pourrait déboucher sur un passage de témoin entre une star sur le déclin et le meilleur attaquant du monde, concède Diogo Aurivar, journaliste à Sport TV Portugal. "Je pense que Mbappé est désormais plus fort que Ronaldo. Notre star a une grande histoire, mais il n’est plus sommet de son art. Mbappé est plus important pour la France que Ronaldo ne l’est pour le Portugal. Mais l’équipe portugaise peut battre la France", détaille-t-il.

Pour le moment, Kylian Mbappé comme le leader charismatique du Portugal peinent à briller dans cet Euro 2024. L’attaquant français a marqué un seul but, sur pénalty, Cristiano Ronaldo en a raté un face à la Slovénie. Mais Kylian Mbappé voudra offrir un récital vendredi avant de succéder cet été à Cristiano Ronaldo au Real Madrid et s’offrir dès que possible, un premier ballon d’or.