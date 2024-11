Calendriers de l'Avent : pour changer des chocolats, certains optent désormais pour des calendriers faits maison

Habitué au calendrier de l'Avent vendu en grande surface, Jeanne s'est mise au travail cette année : "Donc là, je fabrique toutes les petites pochettes en tissu doré et rouge. J'ajuste la taille en fonction des petites surprises que je mets dedans. J'ai quand même fait du coup 48 pochettes. On a prévu avec mon mari de faire le sapin ce week-end, donc on a tout ça en même temps".

"Plus sympa pour eux que d'avoir tous les jours un petit chocolat"

Et à l'intérieur de ces pochettes, des cadeaux personnalisés pour Timéo, sept ans, et Enzo, cinq ans : "Mon aîné est à fond sur les petites voitures en ce moment. Donc, j'en ai caché quelques-unes. Mon petit garçon, il adore dessiner donc je fais des petits livres de coloriage, des petits crayons. Puis le week-end prochain, ils vont recevoir un petit papier, ce sont eux qui vont décider le repas, par exemple.

Trois euros maximum par cadeau. Jeanne a dépensé près de 100 euros, tout un budget, mais elle est très heureuse de faire ça pour ses enfants : "Forcément, c'est un peu cher. Mais c'est aussi plus personnalisé, plus sympa pour eux que d'avoir tous les jours un petit chocolat". Fière de son travail, cette mère de famille envisage de réitérer l'expérience l'an prochain et peut-être d'en réaliser un également pour son mari.