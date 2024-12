«C'est n'importe quoi !» : le calendrier de l'Avent interdit à l'école, une décision qui fait réagir

Aucun élève ne doit être confronté à un calendrier de l'Avent dans le cadre scolaire. Voici ce que l'on peut lire dans ce mail que s'est procuré le quotidien L'Union. Un courriel de l'Éducation nationale envoyé à des responsables d'écoles. Un rappel à l'ordre qui fait réagir. "C'est n'importe quoi ! Pourquoi ? C'est quoi le but d'interdire ça ? Sinon, on supprime tout. On en voit partout maintenant. Il n'y a pas seulement que dans les écoles, mais dans les magasins, les commerces. Pourquoi on interdirait ça ? Ça fait partie d'un phénomène de société".

"Le calendrier de l'Avent appartient à tout le monde"

"Il vaut mieux accompagner les élèves en difficulté", estime cette institutrice à la retraite. Cette interdiction provoque la colère du sénateur du département de l'Aisne, les Indépendants, République et Territoire, Pierre-Jean Verzelene : "Que l'on croit ou non, le calendrier de l'Avent appartient à tout le monde. Ça fait partie de la société. Mais derrière ça, c'est cette fameuse pensée Wokiste. Et je trouve que le message qui est envoyé fait partie de cette démarche et de ces reculs quotidiens qu'il ne faut plus accepter".

Et sur le réseau social X, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, interpelle la ministre, Anne Genetet : "L'Éducation nationale n'a-t-elle pas d'autres priorités que de s'attaquer au calendrier de l'Avent et à nos traditions ?".