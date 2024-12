C'est un terme qui sent bon la fête de Noël. Chaque 1er décembre, petits et grands ouvrent la première case de leur calendrier de l'Avent, avec souvent une friandise en chocolat à la clé. Mais que signifie réellement "l'Avent" ? Ce terme, qui vient du latin adventus, soit venue ou avènement en français, désigne une période bien précise dans la tradition chrétienne.

Que fêtent les chrétiens ?

L'Avent marque le début de l'année liturgique, soit le calendrier des fêtes chrétiennes. Pendant cette période, les catholiques se préparent intérieurement à fêter la naissance de Jésus-Christ. Plus précisément, ils fêtent le triple avènement du Christ : sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son retour à la fin des temps.

Le mot adventus renvoie effectivement à l'avènement de Jésus, c'est-à-dire sa naissance le 25 décembre. C'est au début de l'Avent qu'il est de tradition d'installer une crèche et un arbre de Noël chez soi. Les fidèles sont appelés à être vigilants, et à découvrir ce que "l'arrivée" du Christ change dans leur vie.

Combien de jours dure l'Avent ?

Contrairement à une idée reçue, l'Avent ne débute pas forcément le 1er décembre. Cette période démarre le quatrième dimanche avant Noël, et en 2024, cela tombe justement le 1er décembre. En réalité, la date est amenée à changer chaque année, entre le 27 novembre et le 3 décembre. L'Avent se conclut en revanche toujours le même jour, le 24 décembre. Il peut donc durer entre 22 et 28 jours.

Quelle est l'origine de cette célébration ?

L'Avent remonte au Ve siècle : l'évêque Perpet de Tours a ordonné aux chrétiens de jeûner trois fois par semaine à partir de la Saint-Martin, le 11 novembre, jusqu'à Noël. Une période de 40 jours qui correspondait à celle du Carême. C'est pourquoi certains surnomment encore l'Avent, "le Carême de Saint-Martin". L'ordonnance est officialisée en 581.

Plusieurs siècles plus tard, alors que cette tradition n'était plus vraiment respectée, le pape Urbain V décide, peu après son élection en 1362, d'obliger les membres de sa cour à l'abstinence, et donc, plus au jeûne.

Si aujourd'hui, il n'est plus question d'abstinence ou de jeûne, il est de coutume d'allumer, à chaque dimanche, une bougie placée sur une couronne végétale. Les quatre bougies renvoient à différents symboles : la première signifie le pardon à Adam et Eve, la deuxième, la foi des Patriarches en la Terre promise, la troisième, la joie de David célébrant l'Alliance avec Dieu, et la quatrième symbolise l'enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de justice.

Pourquoi un calendrier de l'Avent ?

Il faut remonter à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, pour trouver l'origine du calendrier de l'Avent. Chaque matin, 24 ou 25 jours avant Noël, un enfant recevait une image pieuse. Cette tradition était destinée à faire patienter les plus petits avant le jour-J.

Le premier véritable calendrier est apparu en 1908, à l'initiative d'un éditeur de Munich, Gerhard Lang. Ce dernier renfermait des petits dessins colorés. Les années 1920 ont commencé à révolutionner le calendrier de l'Avent, avant que les premiers dotés de surprises en chocolat, derrière une petite porte ou une petite fenêtre, n'apparaissent sur le marché dès 1958. Désormais, il en existe de toutes les formes, pour tous les goûts, et pour toutes les bourses.