Euro 2024 : ce qu'il faut savoir sur les 10 stades où se déroulera la compétition

Le 14 juin sera donné le coup d'envoi de la 17e édition du championnat d'Europe de l'UEFA, en Allemagne. Cette compétition, dont la finale aura lieu le 14 juillet, se jouera dans 10 stades, aux quatre coins de l'Allemagne. Où se déroulera le match d'ouverture ? La finale ? Dans quelles enceintes l'équipe de France évoluera-t-elle lors des trois matchs de la phase de poules ? Europe 1 fait le tour des stades de l'Euro 2024.

Coup d'envoi de la compétition à l'Allianz Arena de Munich

Allianz Arena de Munich // Crédit photo : Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

C'est un des stades les plus connus de toute l'Allemagne et il est l'antre du club bavarois du Bayern Munich. L'Allianz Arena accueillera le match d'ouverture de l'Euro 2024 qui opposera l'Allemagne à l'Écosse, le 14 juin à 21 heures. Ce stade, inauguré en 2005, a une capacité de 70.000 spectateurs. L'Allianz Arena a déjà été l'antre de la finale de la Ligue des champions en 2012, lorsque le Bayern Munich s'était incliné, à domicile, face au Chelsea de Didier Drogba.

En plus de ce match d'ouverture, il sera le cadre de trois autres rencontres de la phase de poule, mais aussi d'un huitième et de la première demi-finale de la compétition, le 9 juillet.

L'Olympiastadion de Berlin, théâtre de la finale

Olympiastadion de Berlin // Crédit photo : Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Plus grand stade en Allemagne et de la compétition, l'Olympiastadion de Berlin peut contenir près de 75.000 spectateurs. Cette enceinte a déjà reçu les finales de deux des plus prestigieuses compétitions du football. En 2006, c'est ici que l'équipe de France avait perdu la finale de la Coupe du monde aux tirs au but contre l'Italie. En 2015, le FC Barcelone a remporté sa cinquième Ligue des champions de son histoire contre la Juventus de Turin. Il ne lui manquait plus que d'accueillir la finale de l'Euro, ce qui sera le cas le 14 juillet prochain à 21 heures.

Elle recevra la rencontre Espagne-Croatie le 15 juin ainsi que des matchs des adversaires des Bleus : Pologne-Autriche le 21 juin et Pays-Bas-Autriche le 25 juin ainsi qu'un huitième et un quart de finale.

Autriche-France à la Merkur Spielarena de Düsseldorf

Merkur Spielarena de Düsseldorf // Crédit photo : FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

L'équipe de France fera son entrée dans l'Euro 2024 dans la Merkur Spielarena de Düsseldorf le 17 juin contre l'Autriche, à 21 heures. Construit en 2004 pour la Coupe du monde 2006, il est l'un des plus petits stades de la compétition avec une capacité de 46.000 places. À l'année, il est occupé par le Fortuna Düsseldorf, club de deuxième division allemande.

En plus de cette rencontre des Bleus, ce stade recevra deux autres matchs de la phase de poules, Slovaquie-Ukraine le 21 juin et Albanie-Espagne le 24 juin, ainsi qu'un huitième de finale et un quart de finale.

Le deuxième match des Bleus à la Red Bull Arena de Leipzig

Red Bull Arena de Leipzig // Crédit photo : JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La Red Bull Arena de Leipzig est le plus grand stade de l'ancienne Allemagne de l'Est. Inauguré en 2004, il se situe sur l'emplacement de l'ancien Zentralstadion qui à l'origine pouvait accueillir 100.000 spectateurs. C'est dans ce stade que les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront les Pays-Bas pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe devant un peu plus de 42.000 supporters, le 21 juin à 21 heures. Cette enceinte ne verra que quatre matchs de la compétition, comme le Croatie-Italie du 24 juin, et un huitième de finale.

Le Signal Iduna Park de Dortmund pour France-Pologne

Signal Iduna Park // Crédit photo : FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Le Signal Iduna Park est le stade utilisé par le club du Borussia Dortmund, finaliste malheureux de la Ligue des champions cette saison. C'est dans ce stade, mythique pour son célèbre "Mur jaune" de supporters, que les Bleus joueront leur dernier match de la phase de poules de l'Euro 2024 contre la Pologne, le 25 juin à 18 heures. Elle recevra au total quatre matchs du premier tour, dont un Italie-Albanie le 15 juin, ou le Turquie-Portugal du 22 juin, un huitième de finale et la deuxième demi-finale de la compétition qui se déroulera le 10 juillet à 21 heures devant 61.500 spectateurs.

La Mercedes-Benz Arena de Stuttgart

Mercedes-Benz Arena // Crédit photo : aerovista luchtfotografie / ANP MAG / ANP via AFP

Le stade du club du VfB Stuttgart, qui évolue en Bundesliga, première division du football allemand, a été sélectionné pour accueillir quatre matchs du premier tour, dont Allemagne-Hongrie le 19 juin, mais aussi un quart de finale. C'est un stade où s'est joué le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2006, l'Allemagne avait décroché la médaille de bronze de la compétition en battant le Portugal (3-1). Il peut recevoir jusqu'à 51.000 spectateurs.

Arena AufSchalke ou Veltins Arena de Gelsenkirchen

Arena AufSchalke // Crédit photo : FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Inauguré en 2001, le stade du Schalke 04 a une capacité totale de 50.000 places. Il recevra quatre matchs durant l'ensemble de la compétition, trois matchs du premier tour et un huitième de finale. Ce stade a reçu plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2006 mais également la finale de la Ligue des champions 2004 durant laquelle le FC Porto s'est imposé 3 à 0 contre l'AS Monaco, remportant ainsi le deuxième trophée de son histoire dans cette compétition.

Durant l'Euro 2024, il sera le théâtre du choc entre l'Espagne et l'Italie le 20 juin et de deux autres matchs de la phase de poules avant de recevoir un huitième de finale de la compétition.

Volksparkstadion de Hambourg

Volksparkstadion // Crédit photo : CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Volksparkstadion est le stade du club du Hamburger SV. Inauguré en 1953, il a depuis connu plusieurs chantiers de rénovation et de modernisation. Aujourd'hui, il peut contenir 50.000 spectateurs dans ses gradins et il a déjà accueilli la finale de la Ligue Europa 2010 qui avait vu le sacre de l'Atlético Madrid contre les anglais du club de Fulham ainsi qu'un quart de finale de la Coupe du monde 2006.

Lors de cette édition de l'Euro, le Volksparkstadion recevra quatre matchs de la phase de poules, dont un match important dans le groupe de l'équipe de France, Pologne-Pays-Bas le 16 juin, et un quart de finale.

RheinEnergieStadion de Cologne

RheinEnergieStadion // Crédit photo : Sascha Thelen / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Stade pouvant contenir jusqu'à 47.000 spectateurs durant l'Euro 2024, le RheinEnergieStadion est l'enceinte du 1.FC Cologne. Il fut inauguré en 1923, et lui aussi a connu deux phases de travaux de rénovation et de modernisation dans les années 1970 et dans les années 2000. Il est occupé par le club de Bundesliga du 1.FC Cologne et a vu le FC Séville remporter sa sixième Ligue Europa, en 2020, après sa victoire contre l'Inter Milan.

Durant la compétition, il accueillera quatre matchs de la phase de poules dont les rencontre Belgique-Roumanie, le 22 juin, et Angleterre-Slovénie, le 25 juin, ainsi qu'un huitième de finale.

Deutsche Bank Park de Francfort

Deutsche Bank Park // Crédit photo : Ingo Kutsche / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Inauguré en 1925 sous le nom de Waldstation, qu'il gardera jusqu'en 2005, la Deutsche Bank Park est le stade de l'Eintracht Frankfurt qui peut recevoir jusqu'à 47.000 personnes durant l'Euro 2024. Un stade qui a accueilli des rencontres de plusieurs tournois comme l'Euro 1988 et de la Coupe du monde 2006. Cette année, quatre matchs de la phase de poule se joueront dans cette enceinte, dont deux matchs de l'Angleterre contre le Danemark (le 20 juin) et la Suisse (le 23 juin), mais également un huitième de finale.