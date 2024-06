Euro 2024: l'Autriche se relance en battant la Pologne (3-1)

Vaincue par la France lundi (1-0), l'Autriche s'est relancée contre la Pologne (3-1), vendredi à Berlin, pour maintenir ses chances de qualifications pour les huitièmes de finale de l'Euro-2024 après cette deuxième journée. Dans ce groupe D, les Pays-Bas et la France, tous deux victorieux de leur premier match, s'affrontent en soirée pour espérer se hisser en huitièmes en cas de nouveau succès.

Pour la Pologne en revanche, les choses se compliquent avec un bilan nul après deux rencontres. Si la France ne perd pas contre les Pays-Bas, ils ne pourront pas finir dans les deux premiers. France-Pologne est prévu mardi en clôture de la phase de groupes.

Une deuxième défaite de rang met la Pologne en très fâcheuse posture

Entré à l'heure de jeu après avoir manqué le match perdu contre les Pays-Bas (2-1), la star polonaise Robert Lewandowski, blessée à une cuisse avant l'Euro, n'a pas su faire la différence. C'est sur le banc, impuissant, que "Lewy" a vu l'Autriche ouvrir le score. Le défenseur Gernot Trauner est venu couper au premier poteau un excellent centre de Phillipp Mwene pour propulser le ballon d'une tête en pleine lucarne (9e). Face à une Autriche dominante, la Pologne a su réagir assez rapidement. L'ancien du Genoa et de l'AC Milan Krzysztof Piatek, aujourd'hui attaquant de l'Istanbul Basaksehir, a profité en renard des surfaces d'un cafouillage pour égaliser (30e).

À la 60e, le tant attendu meilleur buteur polonais, Lewandowski (35 ans), est entré en jeu. Et paradoxalement, c'est peu après que le match a tourné en faveur des Autrichiens. Sur un ballon d'Alexander Prass, Arnautovic a laissé intelligemment filer entre ses jambes pour permettre à Christoph Baumgartner, mieux placé, d'armer sa frappe du plat du pied droit. Imparable pour le gardien polonais Wojciech Szczesny (66e). La Pologne a timidement tenté de revenir sur une belle frappe de Karol Swiderski, bien repoussée par Patrick Pentz (69e), mais l'Autriche a continué de pousser.

D'une incroyable parade, Szczesny a d'abord préservé les chances des siens sur une belle frappe à ras de terre de Patrick Wimmer (75e). Mais dans la foulée, le gardien de la Juve a fait faute dans la surface en accrochant Marcel Sabitzer : pénalty, carton jaune et transformation par Arnautovic (78e). Le but du 3-1, celui du K.O. L'addition aurait pu être plus salée si Szczesny n'avait pas détourné une frappe qui partait en pleine lucarne signée Stefan Posch (83e). Cette deuxième défaite de rang met la Pologne en très fâcheuse posture.