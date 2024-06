Euro 2024 : les 11.000 supporters français à Leipzig venus encourager l'Équipe de France

La grande question de vendredi est de savoir si Kylian Mbappé jouera pour la France avec un masque pour protéger son nez cassé contre les Pays-Bas, pour l'une des grandes affiches de l'Euro-2024, à Leipzig. Les Bleus brouillent les pistes sur la participation de leur capitaine au choc contre les "Oranje".

"Tout va dans le bon sens"

Pour Didier Deschamps, "tout va dans le bon sens" quant à l'état de Mbappé. L'encadrement technique "va faire en sorte qu'il soit disponible", a dit le sélectionneur en conférence de presse. À l'entraînement, le capitaine des Bleus, touché lundi contre l'Autriche, a fait une apparition très remarquée, avec un masque bleu-blanc-rouge décoré du coq gaulois, des deux étoiles de champion du monde et des initiales KM. Les Bleus peuvent valider dès ce soir leur billet pour les huitièmes de finale.Du côté des supporters, on parle plus du masque de Kylian Mbappé que du match en lui-même.

Le capitaine de 25 ans a fait sensation hier à l'entraînement avec sa protection aux couleurs de la France. Pierre, qui a fait la route entre Cholet et Leipzig, est agréablement surpris. "C'est assez rigolo. Je ne pensais pas qu'il allait faire un masque bleu-blanc-rouge. Je pensais à un masque tout noir, mais en tout cas, ça peut marquer le coup. Il a envie de revenir le plus vite possible pour aider l'équipe de France à oublier le plus loin possible", a déclaré Pierre au micro d’Europe 1.

Que Kylian Mbappé joue au non, cela ne changera pas le résultat final. Les Bleus vont gagner grâce à leur sélectionneur, estime l'emblématique supporter Clément d'Antibes. "Didier Deschamps va savoir les motiver pour que, sans Mbappé, on batte les Hollandais. Les Hollandais, ce ne sont pas des foudres de guerre. La moralité de l’histoire, c’est que l’on va gagner", a déclaré Clément d’Antibes. Et il faudra aussi gagner la bataille des tribunes. Les supporters des Pays-Bas font beaucoup de bruit en Allemagne depuis le début de l'Euro.