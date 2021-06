Euro 2020 : dans le groupe C, le grand retour des Pays-Bas

Les Pays-Bas sont de retour ! Après deux absences de marque en compétition internationale (Euro 2016, Coupe du monde 2018), les "Oranje" se sont qualifiés pour l'Euro 2020 et joueront la phase de groupes dans leur stade d'Amsterdam. Face à eux, l'Autriche du nouveau joueur du Real Madrid, David Alaba, et l'Ukraine emmenée par son sélectionneur iconique, Andreï Chevtchenko, sont de solides challengers. La Macédoine du Nord s'invite, elle, pour la première fois dans un championnat d'Europe.

Groupe C :

Autriche

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Ukraine

Le revenant : les Pays-Bas

Deuxième de ses éliminatoires pour l'Euro 2020 derrière l'Allemagne, la sélection de l'ex-numéro 10 lyonnais Memphis Depay cherche à se racheter après deux absences en compétition internationale. Les "Oranje" voudront rattraper le temps perdu devant leurs supporters, avec trois matches à domicile à Amsterdam en phase de groupes. Ils peuvent compter sur un effectif de qualité, dont le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt et le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong, qui disputeront tous les deux leur premier championnat d'Europe.

Le nouveau : la Macédoine du Nord

C'est le petit poucet de l'Euro 2020. La Macédoine du Nord, deux millions d'habitants, va disputer sa toute première compétition européenne et internationale. Une consécration pour l'attaquant du Genoa Goran Pandev, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan en 2010 et pilier de la sélection macédonienne, à 37 ans et 119 caps. Cette équipe peu connue s'est néanmoins illustrée fin mars 2021, après une victoire contre l'Allemagne en éliminatoires de la prochaine Coupe du monde au Qatar (2-1). Elle devra cependant réaliser des exploits contre l'Autriche et l'Ukraine, deux nations qui chercheront à sortir de ce groupe C.

Le joueur à suivre : Memphis Depay (Pays-Bas)

L'attaquant néerlandais Memphis Depay va quitter l'Olympique lyonnais cet été sur une déception : ne pas avoir pu qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Nul doute qu'il aura à cœur de rebondir en sélection, où l'attaquant porte aussi le numéro 10. Sa qualité de tir, ses déplacements, son sens du jeu font de lui l'élément déclencheur des "Oranje".

Nos pronostics : Pays-Bas 1er, Autriche 2e, Ukraine 3e, Macédoine du Nord 4e