Euro 2020 : le calendrier complet de la compétition

Après un report d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro de foot se dispute cet été du 11 juin au 11 juillet. Grande nouveauté de cette édition : la compétition a lieu dans 12 pays répartis sur tout le continent. Le match d'ouverture se joue ainsi le 11 juin entre l'Italie et la Turquie au Stadio Olimpico de Rome, alors que la finale est prévue le 11 juillet à Wembley, à Londres. Les matches sont tous diffusés sur beIN Sports, alors que TF1 et M6 retransmettront 23 rencontres en clair, dont celles de l'équipe de France.

Alors, qui succédera au Portugal, vainqueur des Bleus en finale il y a quatre ans au Stade de France ? Découvrez le calendrier complet de la compétition, avec les horaires en heure française et les chaînes qui diffuseront chaque match.

Premier tour

>> Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées au troisième rang se qualifient pour les huitièmes de finale.

La composition des groupes :

Groupe A (Rome et Bakou) : Turquie, Italie (hôte), Pays de Galles, Suisse

Groupe B (Copenhague et Saint-Pétersbourg) : Danemark (hôte), Finlande, Belgique, Russie (hôte)

Groupe C (Amsterdam et Bucarest) : Pays-Bas (hôte), Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D (Londres et Glasgow) : Angleterre (hôte), Croatie, Écosse (hôte), République tchèque

Groupe E (Bilbao et Dublin) : Espagne (hôte), Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F (Munich et Budapest) : Hongrie (hôte), Portugal, France, Allemagne (hôte)

Vendredi 11 juin

Groupe A : Turquie - Italie (21 heures, Rome), TF1 et beIN SPORTS

Samedi 12 juin

Groupe A : Pays de Galles - Suisse (15 heures, Bakou), beIN SPORTS

Groupe B : Danemark - Finlande (18 heures, Copenhague), beIN SPORTS

Groupe B : Belgique - Russie (21 heures, Saint-Pétersbourg), M6 et beIN SPORTS

Dimanche 13 juin

Groupe D : Angleterre - Croatie (15 heures, Londres), beIN SPORTS

Groupe C : Autriche - Macédoine du Nord (18 heures, Bucarest), beIN SPORTS

Groupe C : Pays-Bas - Ukraine (21 heures, Amsterdam), M6 et beIN SPORTS

Lundi 14 juin

Groupe D : Écosse - République tchèque (15 heures, Glasgow), beIN SPORTS

Groupe E : Pologne - Slovaquie (18 heures, Dublin), beIN SPORTS

Groupe E : Espagne - Suède (21 heures, Bilbao), TF1 et beIN SPORTS

Mardi 15 juin

Groupe F : Hongrie - Portugal (18 heures, Budapest), beIN SPORTS

Groupe F : France - Allemagne (21 heures, Munich), M6 et beIN SPORTS

Mercredi 16 juin

Groupe B : Finlande - Russie (15 heures, Saint-Pétersbourg), beIN SPORTS

Groupe A : Turquie - Pays de Galles (18 heures, Bakou), beIN SPORTS

Groupe A : Italie - Suisse (21 heures, Rome), M6 et beIN SPORTS

Jeudi 17 juin

Groupe C : Ukraine - Macédoine du Nord (15 heures, Bucarest), beIN SPORTS

Groupe B : Danemark - Belgique (18 heures, Copenhague), beIN SPORTS

Groupe C : Pays-Bas - Autriche (21 heures, Amsterdam), beIN SPORTS

Vendredi 18 juin

Groupe E : Suède - Slovaquie (15 heures, Dublin), beIN SPORTS

Groupe D : Croatie - République tchèque (18 heures, Glasgow), beIN SPORTS

Groupe D : Angleterre - Écosse (21 heures, Londres), TF1 et beIN SPORTS

Samedi 19 juin

Groupe F : Hongrie - France (15 heures, Budapest), TF1 et beIN SPORTS

Groupe F : Portugal - Allemagne (18 heures, Munich), M6 et beIN SPORTS

Groupe E : Espagne - Pologne (21 heures, Bilbao), beIN SPORTS

Dimanche 20 juin

Groupe A : Italie - Pays de Galles (18 heures, Rome), beIN SPORTS

Groupe A : Suisse - Turquie (18 heures, Bakou), beIN SPORTS

Lundi 21 juin

Groupe C : Macédoine du Nord - Pays-Bas (18 heures, Amsterdam), beIN SPORTS

Groupe C : Ukraine - Autriche (18 heures, Bucarest), beIN SPORTS

Groupe B : Russie - Danemark (21 heures, Copenhague), beIN SPORTS

Groupe B : Finlande - Belgique (21 heures, Saint-Pétersbourg), beIN SPORTS

Mardi 22 Juin

Groupe D : République tchèque - Angleterre (21 heures, Londres), beIN SPORTS

Groupe D : Croatie - Écosse (21 heures, Glasgow), beIN SPORTS

Mercredi 23 juin

Groupe E : Slovaquie - Espagne (18 heures, Bilbao), beIN SPORTS

Groupe E : Suède - Pologne (18 heures, Dublin), beIN SPORTS

Groupe F : Allemagne - Hongrie (21 heures, Munich), beIN SPORTS

Groupe F : Portugal - France (21 heures, Budapest), TF1 et beIN SPORTS

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Samedi 26 juin

1 : 2e du groupe A - 2e du groupe B (18 heures, Amsterdam), beIN SPORTS

2 : 1er A - 2e C (21 heures, Londres), M6 et beIN SPORTS

Dimanche 27 juin

3 : 1er C - 3e D / E / F (18 heures, Budapest), beIN SPORTS

4 : 1er B - 3e A / D / E / F (21 heures, Bilbao), TF1 et beIN SPORTS

Lundi 28 juin

5 : 2e D - 2e E (18 heures, Copenhague), beIN SPORTS

6 : 1er F - 3e A / B / C (21 heures, Bucarest), TF1 et beIN SPORTS

Mardi 29 juin

7 : 1er D - 2e F (18 heures, Dublin), TF1 et beIN SPORTS

8 : 1er E - 3e A / B / C / D (21 heures, Glasgow), M6 et beIN SPORTS

Quarts de finale

Vendredi 2 juillet

QF1 : Vainqueur 6 - Vainqueur 5 (18 heures, Saint-Pétersbourg), TF1 et beIN SPORTS

QF2 : Vainqueur 4 - Vainqueur 2 (21 heures, Munich), beIN SPORTS

Samedi 3 juillet

QF3 : Vainqueur 3 - Vainqueur 1 (18 heures, Bakou), TF1 et beIN SPORTS

QF4 : Vainqueur 8 - Vainqueur 7 (21 heures, Rome), M6 et beIN SPORTS

Demi-finales

Mardi 6 juillet

DF1 : Vainqueur QF2 - Vainqueur QF1 (21 heures, Londres), M6 et beIN SPORTS

Mercredi 7 juillet

DF2 : Vainqueur QF4 - Vainqueur QF3 (21 heures, Londres), TF1 et beIN SPORTS

Finale

Dimanche 11 juillet, (21 heures, Londres), M6 et beIN SPORTS