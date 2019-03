Équipe de France : Martial forfait, Lemar appelé pour les matches contre la Moldavie et l'Islande

L'attaquant de Manchester United Anthony Martial, touché au genou droit, a déclaré forfait pour les matches des Bleus contre la Moldavie et l'Islande et est remplacé par Thomas Lemar (Atlético Madrid), a annoncé la Fédération dimanche, à la veille du rassemblement à Clairefontaine.

Un coup dur pour Martial. Anthony Martial, 23 ans et 18 sélections, "souffre de problèmes récurrents au genou droit. Il a à nouveau ressenti de fortes douleurs après le match de samedi contre Wolverhampton" en Coupe d'Angleterre, explique la FFF. C'est un coup dur pour le Mancunien qui avait déjà décliné une convocation lors du précédent rassemblement en raison d'une blessure et n'a plus joué en équipe de France depuis mars 2018.

Lemar de retour. Le champion du monde Thomas Lemar, 23 ans et 14 sélections, va quant à lui retrouver les Bleus, alors qu'il connaît une période très difficile en club, à l'Atlético Madrid, où il peine à s'imposer depuis son arrivée en provenance de Monaco cet été. Il a notamment complètement raté son huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus Turin (défaite 3-0 et élimination des Madrilènes). L'équipe de France se rend vendredi en Moldavie, avant de recevoir l'Islande le lundi suivant au Stade de France, en éliminatoires de l'Euro 2020.