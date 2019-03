Équipe de France : Layvin Kurzawa et Kingsley Coman en revenants, une liste sans surprise

Pas de petits nouveaux mais des revenants : Kingsley Coman et Layvin Kurzawa, éloignés des Bleus depuis novembre 2017, ont été rappelés jeudi par Didier Deschamps pour le début des qualifications à l'Euro 2020 contre la Moldavie et l'Islande.

Une équipe très proche de celle de la Coupe du monde. Pour sa première liste de l'année 2019, le sélectionneur n'a pas réservé de surprise, en sollicitant pratiquement tous les champions du monde disponibles. Seuls Adil Rami, disparu des radars à Marseille, Thomas Lemar, moins en vue à l'Atlético de Madrid, et Steven Nzonzi (AS Rome), décevant ces derniers temps, manquent à l'appel. Anthony Martial retournera à Clairefontaine, un an après sa dernière apparition. L'attaquant de Manchester United avait été rappelé en novembre pour le dernier rassemblement, mais il avait dû déclarer forfait.

La première liste de l'année 2019 ! On retrouvera nos Bleus lundi à Clairefontaine pour débuter les Qualifications de l'@EURO2020#FiersdetreBleus



Moldavie France (22/03)

France Islande (25/03) pic.twitter.com/E05quOlWMz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 14 mars 2019

Plusieurs joueurs blessés. Des forfaits, Deschamps a encore dû en gérer à la pelle, notamment en défense. Déjà privé de Mamadou Sakho, Benjamin Mendy et surtout Lucas Hernandez, son titulaire à gauche, le technicien français est confronté à l'absence de sa doublure, Ferland Mendy.

Le défenseur lyonnais, qui avait marqué des points pour sa première sélection contre l'Uruguay (1-0) en novembre, s'est blessé mercredi en Ligue des champions à Barcelone. Son absence est venue compliquer l'équation dans un secteur où la France dispose d'un réservoir limité.

Retour de Kurzawa. Et c'est Layvin Kurzawa, latéral gauche du PSG, qui a tiré son épingle du jeu. Le joueur de 26 ans n'a plus porté la tunique bleue depuis novembre 2017, au soir d'une onzième sélection contre l'Allemagne. Deschamps l'avait alors convoqué malgré une sombre histoire : trois mois plus tôt, l'arrière gauche avait été victime d'une tentative de chantage pour une vidéo privée où il dénigrait le sélectionneur.

Pavard et Sidibé toujours présents. Sur le côté droit, les champions du monde Benjamin Pavard (Stuttgart) et Djibril Sidibé (Monaco) ont conservé la confiance du technicien, resté fidèle aux principes de continuité et de cohésion d'équipe maintes fois vantés. Dans les starting-blocks, les prétendants Ruben Aguilar (Montpellier), Léo Dubois (Lyon) ou Kenny Lala (Strasbourg), récemment supervisé par Guy Stéphan, l'adjoint de "DD", n'ont pas été retenus.

Les "anciens" Giroud et Mandanda au rendez-vous. De la même manière, l'ancien entraîneur de Marseille a reconduit les "anciens" Steve Mandanda (33 ans) et Olivier Giroud (32 ans), unique buteur lors du dernier match contre l'Uruguay, qui peine à s'imposer à Chelsea. L'expérience n'a pas suffi en revanche à Adil Rami. Le défenseur de 33 ans a peut-être vécu son jubilé contre la "Céleste" il y a quatre mois au Stade de France. C'est Kurt Zouma, défenseur central d'Everton sélectionné pour la dernière fois en octobre, qui participera au déplacement inédit en Moldavie le vendredi 22 mars, puis à la réception de l'Islande le lundi 25 mars au Stade de France.

Dembélé remplacé par Coman. L'attaquant du Barça Ousmane Dembélé ne sera pas non plus présent pour animer l'aile gauche de l'équipe de France. Victime d'une déchirure musculaire à une cuisse, l'ancien feu follet de Rennes et Dortmund est forfait pour "trois à quatre semaines", selon son club.

Il est remplacé par Kingsley Coman (15 sélections), l'ailier de 22 ans du Bayern Munich, qui retrouve des sensations après de longs mois de galères. Grièvement blessé en août à une cheville, touché derrière une cuisse en février, l'ancien Parisien a joué une demi-heure mercredi contre Liverpool.

Parmi les seize champions du monde retenus, figurent sans surprise le gardien Hugo Lloris et son vice-capitaine Raphaël Varane, les milieux Paul Pogba, Blaise Matuidi et Ngolo Kanté, et les vedettes Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les "Anglais" Lucas Digne (Everton) et Moussa Sissoko (Tottenham) sont également sélectionnés.