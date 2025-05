Equipe de France féminine : Wendie Renard et Eugénie Le Sommer absentes de la liste, la fin d'un ère

La capitaine des Bleues Wendie Renard et la meilleure buteuse Eugénie Le Sommer ne figureront pas dans les listes des joueuses convoquées pour la Ligue des nations puis pour l'Euro l'été prochain. La non-convocation de ces joueuses cadres pourrait signer la fin de leur carrière internationale.

La fin d'une époque chez les Bleues : la capitaine emblématique de l'équipe de France Wendie Renard et la meilleure buteuse de l'histoire Eugénie Le Sommer ne seront pas convoquées pour la Ligue des nations ni pour l'Euro, un choix fort qui signe probablement la fin de leur carrière internationale.

Ces deux joueuses cadres de 34 et 36 ans, ainsi que la milieu Kenza Dali, 33 ans, ne figureront pas sur la liste dévoilée jeudi (14h00) pour le prochain rassemblement en vue des matches de Ligue des nations contre la Suisse le 30 mai puis l'Islande le 3 juin, selon une source proche du dossier. La liste officielle pour l'Euro (2-27 juillet en Suisse) sera dévoilée elle début juin.

"Tout le monde a sa chance, mais personne n'est indispensable"

"Tout le monde a sa chance, mais personne n'est indispensable", avait déclaré le sélectionneur Laurent Bonadei au début de son mandat, en octobre. "Cette équipe doit apprendre à jouer sans Wendie, Eugénie...", avait-il insisté en avril lors du dernier rassemblement.

Il a donc décidé de faire entrer les Bleues dans une nouvelle ère et se passera de ces joueuses d'expérience pour la prochaine phase finale de l'Euro (Renard compte 168 sélections pour 39 buts, Le Sommer est la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues avec 94 buts en 200 sélections). Kenza Dali compte elle 76 sélections et 13 buts à son compteur.

Diminuées par des blessures, toutes trois considéraient le Championnat d'Europe comme leur dernière compétition majeure avec la sélection. Elles doivent donc dire adieu aux Bleues plus tôt que prévu.

Deux cadres de l'EDF

Elles étaient présentes pendant les dernières grandes compétitions, la Coupe du monde en Australie en 2023 puis les Jeux olympiques l'été dernier bouclés en quarts de finale. La capitaine Wendie Renard, qui a quitté le dernier rassemblement en avril sur forfait, a été souvent blessée ces dernières saisons, comme en Australie (mollet) où elle a quand même joué la grande partie des matches et était l'une des meilleures de l'effectif, et également lors des JO (quadriceps).

C'est aussi le cas d'Eugénie Le Sommer qui a connu plusieurs pépins physiques (adducteur, genou, cuisse) ces dernières années. L'attaquante, qui a annoncé son départ de l'OL la semaine dernière, est devenue en février la joueuse la plus capée de la sélection, battant le record de Sandrine Soubeyrand (198) après avoir fait sa première apparition en équipe de France en février 2009.

Elle a participé à trois Jeux olympiques (2012, 2016, 2024) et quatre Coupes du monde (2011, 2015, 2019, 2023). Elle a atteint le dernier carré lors de son premier Mondial en 2011 (4e place) et des JO en 2012, mais a échoué le plus souvent en quart de finale dans les grandes compétitions, le plafond de verre des Bleues de sa génération. C'est aussi le cas de Wendie Renard, qui a eu quasiment le même parcours international que sa coéquipière à l'OL.

"On a de la qualité, on a du potentiel. On a des joueuses avec beaucoup de talent. On y arrivera, un jour. Peut-être sans moi...", expliquait Wendie Renard aux lecteurs de L'Equipe en avril. "L'équipe de France est notre vitrine et c'est mon Graal. Un titre nous ferait tant de bien", ajoutait la Martiniquaise, dont l'héritière en défense est déjà trouvée: Maëlle Lakrar, 24 ans.

Quelle capitaine ?

L'absence de la capitaine Wendie Renard pose une autre question : celle du brassard en équipe de France, sachant que le sélectionneur l'a confié à plusieurs joueuses lors des derniers rassemblements, comme à Sandie Toletti (29 ans), Griedge Mbock (30 ans) ou Pauline Peyraud-Magnin (33 ans). Ces dernières sont désormais les plus anciennes du groupe, avec Sakina Karchaoui (29 ans).

"Je me donne du temps (...) pour voir comment je vais faire vivre ce groupe à l'avenir avec peut-être un groupe de joueuses responsables plus élargi. J'ai besoin d'observer comment chacune se comporte", expliquait Bonadei en octobre.

Déjà qualifiées pour le Final Four de la Ligue des nations après quatre victoires en quatre matches, les Bleues - qui affrontent le 30 mai la Suisse et le 3 juin l'Islande pour boucler la phase de groupe de cette compétition - se préparent parallèlement à l'Euro cet été en Suisse, où elles figurent dans un groupe dense avec l'Angleterre, championne d'Europe en titre, les Pays-Bas et le Pays de Galles.