Ligue des nations : découvrez la liste des Bleus de Didier Deschamps pour le Final Four

Le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé la liste des 25 joueurs qui intègrent l'équipe de France de football pour disputer le Final Four de la Ligue des nations. Le Lyonnais Rayan Cherki est appelé pour la première fois chez les Bleus, tandis que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé font également partie de la liste.

L'attaquant de Lyon Rayan Cherki a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour le "Final Four" de la Ligue des nations, a annoncé mercredi le sélectionneur Didier Deschamps. Le jeune joueur de 21 ans, qui sort d'une saison très aboutie avec l'OL, fait partie de la liste de 25 joueurs appelés pour affronter l'Espagne, le 5 juin à Stuttgart en demi-finales. La finale et le match pour la troisième place de la Ligue des nations sont prévus le 8 juin. Deschamps devra en revanche se passer de la quasi-totalité de sa défense titulaire avec les forfaits de Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé.

📋 LA LISTE POUR LE FINAL 4 ! 🔥



Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours 😄💙



05/06 : Demi-finale 🆚 Espagne 🇪🇸

08/06 : Finale ou petite finale 🆚 Allemagne 🇩🇪 ou Portugal 🇵🇹

Pas de participation à l'Euro Espoirs pour Cherki

Prodige du centre de formation de Lyon mais sur le départ, Cherki était également éligible aux sélections algérienne et italienne. Son arrivée chez les Bleus met donc fin à l'incertitude sur sa carrière internationale. Sa promotion chez les A en revanche le privera de l'Euro Espoirs (11 juin - 28 juin en Slovaquie) avec les Bleuets dont il était jusque-là un des piliers, a précisé le sélectionneur.

Le reste de la liste de Deschamps est marqué par l'hécatombe en défense. Les absences de Dayot Upamecano (genou), de William Saliba (ischio-jambier) et de Jules Koundé (cuisse) sont compensés par les sélections de Loïc Badé, Malo Gusto, Clément Lenglet, Pierre Kalulu et le grand retour de Lucas Hernandez.

Au milieu, Deschamps ne pourra pas non plus compter sur Eduardo Camavinga, forfait sur blessure (ischio-jambier). Mais Deschamps n'a convoqué aucun nouveau joueur pour le remplacer. En attaque, hormis l'arrivée de Cherki, le sélectionneur a fait appel à ses éléments offensifs habituels (Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Michael Olise et Marcus Thuram).