Équipe de France féminine : pour Hervé Renard, Kheira Hamraoui «fait partie des joueuses sélectionnables»

À un peu moins de deux mois du coup d'envoi du Mondial de football féminin (20 juillet-20 août), l'heure est aux derniers ajustements pour Hervé Renard. Mardi 6 juin à 16 heures, le nouveau sélectionneur des Bleues communiquera la liste des joueuses qui s'envoleront pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Si Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, rappelées lors du dernier rassemblement, devraient bel et bien faire partie du voyage, Delphine Cascarino, blessée au genou, a dû déclarer forfait ce jeudi. L'incertitude demeure, en revanche, pour l'attaquante Marie-Antoinette Katoto, qui passera des examens médicaux mardi, mais aussi pour la milieu du PSG Kheira Hamraoui, engluée dans des affaires extra-sportives et non-retenue pour les deux derniers matchs des Bleues.

L'ancienne joueuse du FC Barcelone avait été victime d'un guet-apens en novembre 2021 sur fond de rivalité sportive avec sa coéquipière Aminata Diallo. Cette dernière, considérée comme la "commanditaire des violences" est mise en examen le 16 septembre 2022 pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" avant d'être libérée sous contrôle judiciaire le 21 septembre. Un long feuilleton judiciaire, logiquement responsable d'un déclin dans les performances sportives de Kheira Hamraoui. Mais ces dernières semaines, l'ex-Lyonnaise, titulaire lors des quatre derniers matches de D1 féminine, semble reprendre du poil de la bête. Au point de convaincre Hervé Renard de lui délivrer un billet pour la prochaine Coupe du monde ? "Elle fait partie des joueuses sélectionnables", a déclaré l'intéressé sur Europe 1.

"Je m'attache à l'aspect sportif"

Le technicien de 54 ans l'assure : les déboires extra-sportifs de Kheira Hamraoui ne constituent pas un critère susceptible d'influencer son choix. "Moi j'étais loin en Arabie saoudite. J'en ai entendu parler mais je n'étais pas au cœur de toutes ces histoires. Donc quelque part, ça ne me regarde pas. Moi, je me focalise sur l'aspect sportif et si j'estime que j'ai besoin d'elle, je la rappellerai", a-t-il poursuivi.

L'ancien sélectionneur du Maroc entend désormais mettre le cap sur l'avenir de cette équipe de France. "Je ne regarde pas dans le rétroviseur car je n'avais pas le bon véhicule, je n'étais pas là. Je ne sais pas réellement ce qu'il s'est passé et puis, sincèrement, je n'ai pas trop cherché à comprendre", indique-t-il. Pour Hervé Renard, la clé du succès réside dans la capacité à "fédérer, amener tout le monde dans le même sens". "Je ne prends pas en compte les petites histoires qu'il peut y avoir. Je m'attache à l'aspect sportif", a-t-il insisté.

Kheira Hamraoui (à droite) le 13 mai dernier lors de la finale de la Coupe de France féminine face à l'OL

Crédit : MELANIE LAURENT / A2M SPORT CONSULTING / DPPI VIA AFP

À 33 ans, Kheira Hamraoui comptabilise 32 sélections avec l'équipe de France. Sous le maillot tricolore, la milieu a participé à la Coupe du monde 2015, aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et à l'Euro féminin en 2017. Non retenue par Corinne Diacre pour le Mondial 2019 organisé dans l'Hexagone, elle est toutefois rappelée par l'ancienne sélectionneuse en février dernier à l'occasion du Tournoi de France.